شهرک تخصصی «بنتونیت» در سرایان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پنج شنبه شب در حاشیه سفر به سرایان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهمترین کارهایی که به طور ویژه در استان دنبال می‌شود، استفاده حداکثری از ذخایر معدنی استان است.

وی تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است که از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری کنیم و با ایجاد واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی، از این ذخایر حداکثر استفاده را ببریم.

به گفته قناعت، با توجه به ظرفیت بسیار خوب شهرستان سرایان در زمینه بنتونیت، تلاش می‌کنیم با ایجاد واحدهای فرآوری بیشتر، شهرک بنتونیت را در این منطقه راه اندازی کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به دغدغه‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، ائمه جمعه و اعضای شوراهای اسلامی، اضافه کرد: یکی از اصلی ترین دغدغه‌ها این است که شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی، مراودات مالی و پولی خود را در بانک‌های داخل شهرستان انجام نمی‌دهند.

قناعت با بیان اینکه فعال کردن حساب‌های بانکی و انجام مراودات مالی در داخل استان و شهرستان‌ها، سبب رونق بانک‌ها و فعالیت‌های عمرانی شده و در نتیجه توسعه به همراه دارد، گفت: باید موضوع انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها، مؤسسات، واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی به داخل استان مورد تأکید است و پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی این واحدهای سرمایه گذاری از ظرفیت‌های استان استفاده می‌کنند، انجام مراودات بانکی در منطقه‌ای که فعالند در قبال استفاده‌ای که از ذخایر می‌برند، کمترین توقع و انتظار است.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به اینکه مشکلات شهرستان، قبل از این سفر و در نشست‌هایی با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و دستگاه‌های مرتبط پالایش شده، در این سفر با بازدید میدانی از پروژه‌ها، تصمیم گیری ها کارشناسی انجام شد.

قناعت با بیان اینکه دانشکده کشاورزی سرایان ظرفیتی مؤثر بوده که متأسفانه بدون استفاده مانده است، گفت: به زودی طی نشستی با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و حوزه‌های مرتبط، در خصوص فعال سازی و استفاده بیشتر از این فرصت مطلوب چاره اندیشی می‌شود.