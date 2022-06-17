به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان جنوبی در ششمین سفر شهرستانی به سرایان، در بازدید از پروژه نیمه تمام سالن ورزشی بانوان، دستورات لازم را برای تکمیل و تجهیز این مجموعه ورزشی را صادر کرد و مقرر شد با مساعدت استاندار، سالن ورزشی بانوان شهر آیسک در هفته دولت به بهره برداری برسد.

همچنین جواد قناعت در این بازدید قول اختصاص یک میلیارد تومان برای تکمیل سالن ورزشی بانوان سرایان را داد.

گفتنی است، عملیات اجرایی سالن ورزشی بانوان سال ۱۳۹۲ شروع شد اما به دلیل تأمین نشدن اعتبار مورد نیاز با وجود گذشت بیش از هشت سال از آغاز عملیات اجرایی آن، هنوز تکمیل نشده است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین در ادامه بازدیدهای خود در سفر به سرایان، از دانشکده کشاورزی سرایان بازدید و برای رفع مشکلات این دانشکده دستور ویژه صادر کرد.

قناعت که برای اطلاع از روند فعالیت دانشکده کشاورزی سرایان به این مکان رفته بود، درباره مسائل و مشکلات آن قول پیگیری داد و مقرر شد جلسه ویژه‌ای با محوریت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری برای بررسی مشکلات این دانشکده برگزار و راهکارهای لازم برای فعال‌تر شدن دانشکده کشاورزی سرایان ارائه شود.

عملیات اجرایی پروژه نیمه تمام سالن آمفی‌تئاتر سرایان سال ۱۳۸۶ آغاز شد و در حال حاضر ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که استاندار در بازدید از آن قول تأمین اعتبار برای تسریع در روند اجرای آن را از محل اعتبارات متمم سفر رئیس جمهور به استان را داد.