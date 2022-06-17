به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به گذشت بیش از چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: نهایت توقع از ما می‌رود که بتوانیم ثابت کنیم نظام اسلامی و نظام ولایی، پاسخگوی دنیا و آخرت مردم است و می‌تواند دنیا و آخرت را توأمان برای مردم به ارمغان آورد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تنش در کشور با بکارگیری ابزار تحریم و سایر دسیسه‌ها، بیان داشت: دشمن تلاش دارد تا با ابزار مختلف، ذائقه مردم بویژه نسل جدید و الگوی زندگی آنها را تغییر دهد؛ از سویی دیگر، تمرکز دشمن بر مخدوش کردن وجهه مراکز و مراجعی است که مأوای مردم هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش‌های دستگاه قضائی برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام و ارتقا امید مردم به تحقق عدالت در جامعه، بیان داشت: تلاش داریم در دوره جدید قوه قضائیه از ظرفیت‌های نخبگان حوزه و نخبگان بخش‌های مختلف جامعه برای پیشبرد امور استفاده کنیم و در مدیریت دستگاه قضائی تحول ایجاد کنیم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی باید مأمن و ملجأ همگان باشد، تصریح کرد: هر فردی که این تصور را دارد به او ظلم شده، باید بتواند برای احقاق و استیفای حق خود به مراجع قضائی مراجعه کند؛ البته مجرمین باید خوف داشته باشند و ظالمین و متعدیان باید این احساس را کنند که در برابر آنها قدرتی برخوردکننده وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تعاملاتی و هم‌اندیشی‌های بی‌سابقه‌ای که قوه قضائیه طی حدود یک سال اخیر با دولتمردان و نمایندگان مجلس داشته است، اظهار داشت: علاوه بر اعضای دولت و نمایندگان مجلس، طی یک سال اخیر با افراد طیف‌های مختلف جامعه ارتباط برقرار کرده‌ایم؛ از سویی دیگر ارتباط وثیق و هدفمند با متن مردم را در دستور کار داریم.

رئیس عدلیه با اشاره به روش‌ها و شیوه‌های مختلف ارتباط مسئولان و مدیران ارشد دستگاه قضائی با متن مردم که به صورت مستمر و پیوسته در جریان است، گفت: تمرکز ما در ملاقات‌ها و دیدارهای مستمر مردمی صرفاً به رفع موردی مسائل و مشکلات مراجعه‌کنندگان و مردم خلاصه نمی‌شود و این ملاقات‌ها و دیدارها را مبتنی بر هدفمند بودن و آسیب‌شناسی رویه‌ها و فرآیندهای قضائی ترسیم کرده‌ایم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ملاقات‌های مردمی مسئولان قضائی که در جریان سفرهای استانی انجام می‌گیرد، به حضور مدیران و نمایندگان دستگاه قضائی در حدود هزار مسجد در ماه مبارک رمضان در سراسر کشور اشاره کرد و بیان داشت: هدف گذاری ما این است که مسئولان قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی به مسائل حقوقی و قضائی مردم در جریان ملاقات‌های مردمی، به تبیین مسائل برای مردم نیز بپردازند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ارتقا وضعیت زندان‌ها و زندانیان و نظارت بر کار ضابطین، تصریح کرد: تمامی زندان‌های کشور طی مدت اخیر بعضاً بیش از دو بار توسط مسئولان قضائی مورد بازدید و سرکشی قرار گرفته‌اند و این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اتخاذ رویکرد آسیب‌شناسانه و مسئله محوری در مدیریت دستگاه قضائی، گفت: در جریان سفرهای استانی بعضاً با مسائل و مشکلاتی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف مواجه می‌شویم که علی‌رغم گذشت چندین سال پابرجا مانده‌اند؛ لذا ما بر مبنای راهبردی که اتخاذ کرده‌ایم در صدد رفع این مسائل و مشکلات برآمده‌ایم و برخی از آنها را حل کرده‌ایم و برخی دیگر از آنها در شرف حل شدن هستند.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به موضوع موقوفات که در سخنان یکی از اعضای جامعه مدرسین مطرح شد، تصریح کرد: حل مسائل مرتبط با موقوفات نیازمند همفکری و هم‌اندیشی بخش‌های مختلف کشور است و باید این مقوله از ابعاد مختلف شرعی و حقوقی مورد دقت نظر و ارزیابی قرار گیرد.

شایان ذکر است در جریان این نشست ۱۲ تن از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات مختلف قضائی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پرداختند.