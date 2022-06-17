به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یداله صفری شامگاه پنجشنبه در دیدار با امامان محله شهرستان گرمی که در آستانه سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی در دفتر امام جمعه برگزار شده بود، اظهار کرد: طرح تحول اجتماعی مسجد از ابتکارات خلاقانه مدیریت جدید سازمان تبلیغات اسلامی بوده و بنابراین است با محور قرار دادن امام محله، کارآیی مساجد را مثل زمان صدر اسلام محقق سازد.

امام جمعه گرمی گفت: مساجد همواره در طول تاریخ، مرکز ثقل حرکت‌های انقلابی، تربیتی، اجتماعی، و جذب جوانان بوده و با قرار گرفتن امام محله در آن، هویت تاریخی مساجد احیا گردیده و به مثابه پناهگاه مردم و پایگاه حل مسائل علمی، فرهنگی و معنوی عمل خواهد نمود.

وی افزود: یکی از مسائل جدی که توسط امامان محله و روستا بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد این است که شبکه‌های امام محله‌ای خود را به سمت توانمندسازی در شناسایی، اولویت‌بندی و برنامه‌نویسی برای حل مسئله پیش ببرند.

حجت الاسلام صفری با اشاره به اینکه رفاقت با مردم تسهیل‌گر وظایف مهم امام محله و روستا است، تصریح کرد: امام محله باید این توانایی را داشته باشد که با ایجاد طرح رفاقت با مردم محله خود در انسجام اجتماعی محلات تلاش کند.

وی یادآور شد: دعوت به سوی خدا گاهی با عمل ما، گاهی با سخن ما، گاهی با حضور ما در خانه و گاهی با عکس گرفتن با یک نفر در خیابان یا محل کار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرمی خاطرنشان کرد: بر اساس آیات قرآن کریم یک امام و مبلغ باید به‌سوی خدا دعوت کند، اعمالش صالح باشد و بگوید خودم تسلیم هستم، همچنین خودسازی داشته باشد و اول خودش را بسازد، ما تا خودمان را نسازیم نمی‌توانیم روی مردم تأثیر داشته باشیم.

وی با اشاره به این که امام جماعت در محله قطب و محور است، خاطرنشان کرد: این محوریت برای یک طلبه ضروری است که متأسفانه طلبه‌های ما از این فضا جدا کمی فاصله گرفته‌اند.

امام جمعه گرمی تاکید کرد: مدیریت مسجد کار کم و کوچکی نیست، اینکه یک امام محله با عملش، با سخنش، با روشش و با حضورش در بین مردم، با آشنایی‌اش با متدها و شیوه‌های جدید، با ورودش در فضای مجازی تحول ایجاد کند، خیلی مؤثر است.

در ادامه این دیدار حجت الاسلام حمید بهاری، رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان گرمی نیز با تبریک سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز تبلیغ و اطلاع رسانی، گزارش مختصری از فعالیت‌های فرهنگی تبلیغات اسلامی گرمی و دشواری‌های که در راستای جذب و استقرار امامان محله و اسکان آنان مواجه بوده است، از ارشادات و پشتیبانی‌های امام جمعه گرمی قدردانی و بیان کرد: پاسخ به شبهات فرهنگی و اعتقادی، تبیین ارزش‌های دینی، اهتمام به رفع مشکلات مردم و حضور در میدان عمل و ایجاد نشاط و امید در دل مردم مناطق شهری و روستایی از برکات این طرح است.

حجت‌الاسلام بهاری با بیان اینکه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری سه گام خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی را برای پیش برد و تحقق تمدن اسلامی بیان فرموده اند، گفت: ما مرحله خودسازی را پشت سر گذاشته و برای جامعه پردازی بر محور محله، مسجد و امام، طرح امام محله را اجرا می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در یک جنگ تمام عیار فرهنگی و اجتماعی قرار داریم و امکان دارد که در این نبرد نابرابر زحماتی متحمل شویم، خاطرنشان کرد: بدون تردید در این کار بسیار سخت و شرایط دشوار اقتصادی، با استقامت و پایداری، توکل بر خدا، بصیرت دینی و سیاسی و کار جهادی پیشرفت کرده و پیروز خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم با اهدای هدایایی از سوی اداره تبلیغات اسلامی گرمی از امامان محله تجلیل شد.