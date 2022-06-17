سفر استاندار خراسان رضوی به شهرستان کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر یعقوبعلی نظری در ادامه سفرهای شهرستانی خود صبح امروز جمعه ۲۷ خرداد ماه وارد شهرستان کاشمر شد.

وی در بدو ورود به کاشمر با حضور در آرامگاه شهید آیت‌الله مدرس (ره) بر مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای گمنام حضور پیدا کرد و به مقام والای شهدا ادای احترام کرد.

زیارت آرامگاه شهید دین و سیاست آیت‌الله مدرس، بررسی جاده شادمهر به کاشمر، دیدار با فعالین اقتصادی، فرهنگی و انقلابی در سالن اجتماعات فرمانداری کاشمر، دیدار با مردم و برپایی میز خدمت در محل برگزاری نماز جمعه شهرستان کاشمر با حضور مدیرکل‌های همراه، بازدید از پروژه بیمارستان و نهضت ملی مسکن، دیدار با خانواده شهدا و بازدید و دیدار با مردم روستا و زیارت مرقد سید مرتضی (ع) از مهم‌ترین برنامه‌های سفر یک روزه استاندار خراسان رضوی به شهرستان کاشمر است.