به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان در جمع فعالان تولید و تجارت فرش دستباف استان با بیان اینکه فرش دستبافت هویت ملی استان است، تاکید کرد: باید برای حمایت و احیای هنر صنعت فرش دستبافت خط اعتباری ویژه مالی ایجاد شود.

پرنیان اظهار کرد: هر کاری در هر مکانی برای توسعه صنعت فرش، اقدام با ارزشی است.

وی با اشاره به وضعیت کنونی فرش دستبافت گفت: جای تأسف است که غبار بی‌مهری و کم توجهی بر روی صنعت فرش استان سایه انداخته است.

پرنیان با بیان اینکه در تجارت خارجی و حمایت داخلی تا حدودی به این موضوع کم توجهی شده است، افزود: تبریز پایتخت خلاق فرش کشور نامگذاری شده بود بنابراین این هفته باید به صورت ویژه و اثرگذارتر در حوزه فرش جلساتی برگزار شود و از دست اندرکاران این هنر صنعت تقدیر شود.

وی اظهار کرد: باید نگرش به صنعت فرش را تغییر دهیم چراکه فرش علاوه بر اینکه هویت آذربایجان است یک صنعت ثروت‌زا است.

وی ضمن اینکه از شهردار و شورای شهر تبریز خواست تا یکی از میادین شهر به نام فرش دستبافت تبریز نامگذاری شود، از هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز نیز درخواست کرد تا در رابطه با ساماندهی وضعیت فرش تبریز به صورت مرتب جلساتی برگزار شود و همچنین در جلسات گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مسائل مربوط به فرش به صورت جدی پیگیری شود تا زیر سایه صنایع دیگر، فرش دستبافت تبریز دچار فراموشی نشود.

وی افزود: امیدواریم با تبیین مسائل و مشکلات فعالان این حوزه و رفع موانع، فصل جدیدی در حوزه فرش در استان رقم بخورد.