محتشمی پور خواستار حضور فعال نمایندگان مناطق در کنگره حزب مشارکت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالسادات محتشمی پور در نامه خود به روسای مناطق حزب مشارکت ، با یادآوری سیاست این حزب درافزایش مشارکت زنان و جوانان، مشارکت آنان را به عنوان نماینده مجمع منطقه ای برای حضور در کنگره مورد تاکید قرار داد.



وی در این نامه ، کنگره را عالی ترین رکن جبهه مشارکت دانسته که تصمیم گیری های کلان در آن انجام می‌شود و حضور کمی و کیفی زنان و جوانان در آن حائز اهمیت عنوان کرده است.

به نوشته رئیس شاخه زنان حزب مشارکت، در کنگره سال گذشته نیز توصیه شده بود تمام زنان حزب بتوانند به عنوان عضو ناظر در کنگره حضور یابند و این مسئله امکان لابی زنان برای پیشنهاد شاخه زنان را نیز فراهم کرد.