به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری صبح جمعه در بازدید از عملیات احداث باند دوم محور شادمهر به کاشمر، اظهار داشت: هر چند منابع سفر ریاست جمهوری به خراسان رضوی محقق خواهد شد اما اصرار داریم که در سال ۱۴۰۱ تأمین شود که باید در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ شود تا دچار چالش زمان نشویم.
وی با بیان اینکه در قطعات دو و سه این مسیر باید مشکل زیرگذرها رفع شود، بیان کرد: اداره کل راه و شهرسازی ضمن اینکه باید پروژه را تعیین، انتخاب و طراحی کند، پیگیر منابع مورد نیاز نیز باشد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تا هفته دولت سال آینده خودمان را مکلف به بهرهبرداری از محور سه راهی شادمهر به کاشمر میکنیم، افزود: کاری که تاکنون شده قابل قبول نیست و باید برنامه زمانبندی تنظیم شود.
وی خاطرنشان کرد: طی ۱۵ ماه آینده بر اساس برنامه زمانبندی محور سه راهی شادمهر به کاشمر باید به اتمام برسد، در این خصوص همه مسئولان شهرستانی و استانی به خصوص نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی کمک کنند.
نظری با اشاره به اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد منابع آماده است ولی برای تأمین باقی مانده منابع باید پیگیری لازم صورت گیرد تا محقق شود، از مسئولان مربوطه خواست قطعه دوم را به سرعت آماده کرده تا به بهرهبرداری برسد.
وی تأکید کرد: تا پایان سال ۱۴۰۳ باید تمام محور ۱۱۰ کیلومتری سه راهی شادمهر تا انابد به پایان برسد.
بهرهبرداری از قطعه دوم در صورت تخصیص اعتبار
عباس یوسفزاده، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این بازدید، طول محور سه راهی شادمهر تا انابد را ۱۱۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: بخش اول پروژه در قالب ۵۳.۵ کیلومتر از سه راهی شادمهر تا کاشمر طراحی شده است.
وی افزود: عملیات قطعه اول از کاشمر تا مقابل پمپ بنزین کیلومتر ۱۶ انجام شده و در حال بهرهبرداری است، تنها موارد مختصری دارد که سعی میشود رفع شود، قطعه دوم به طول ۲۰ کیلومتر و قطعه سوم نیز به طول ۲۰ کیلومتر است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، پیشرفت قطعه دوم را ۱۵ درصد اعلام و اظهار کرد: امیدواریم با توجه به برنامهریزی صورت گرفته برای مسائل مالی در بهترین زمان ممکن پروژه به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: با توجه به مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان، برای قطعه آخر پروژه مناقصه برگزار و در مرحله انتخاب پیمانکار هستیم، امیدواریم طی هفتههای آتی پیمانکار قطعه سوم نیز انتخاب و عملیات آغاز شود.
یوسفزاده با بیان اینکه تلاش میشود با جذب منابع، ۱۰ کیلومتر از قطعه دوم مسیر را تا پایان آبانماه به بهرهبرداری برسانیم، گفت: در مجموع ۱۰ کیلومتر از قطعه دوم محور کاشمر به شادمهر امسال به بهرهبرداری میرسد و ۱۰ کیلومتر دیگر قطعه دوم نیز سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی یادآور شد: اگر تخصیص اعتبارات به موقع انجام شود، تا شهریور سال آینده قطعه دوم به بهرهبرداری خواهد رسید، اما برای قطعه سوم با پیشبینی منابعی که صورت گرفته و سفر ریاست جمهور، هفته آینده مناقصه انجام میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه تلاش میشود سال آینده ۲۰ کیلومتر از قطعه سوم را افتتاح کنیم، افزود: با توجه به جذب منابع، میشود برنامه را فشردهتر پیش برد، اگر بتوانیم ۷۰۰ میلیارد تومان منابع جذب کنیم، تا ۱۵ ماه آینده میشود تمام محور سه راهی شادمهر به کاشمر را به بهرهبرداری رساند.
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