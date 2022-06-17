اجرای عدالت از امور مهم است/ انتقاد از دریافت جریمه دیرکرد وام

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی صبح جمعه در دیدار با رئیس قوه قضائیه در سخنانی اظهار داشت: امیرالمومنین (ع) در توصیه به مالک اشتر در خصوص انتخاب قاضی فرمودند که قضات باید از میان اشخاص و افراد فاضل انتخاب شوند و می‌بایست از آنان پشتیبانی و حمایت نیز صورت گیرد.

این مرجع تقلید بیان داشت: امیرالمومنین (ع) همواره نسبت به حمایت از مردم و مظلومان تاکید داشتند و می‌فرمودند مردم ستون دین و سپر در برابر دشمنان هستند.

وی با تاکید بر اینکه حمایت و پشتیبانی از مردم ضرورت دارد افزود: دستگاه قضائی و شخص رئیس قوه قضائیه در طول مدتی که این مسئولیت را پذیرفته‌اند در مسیر احقاق حق مردم گام‌های خوبی برداشته‌اند.

آیت الله نوری همدانی تاکید کرد: اجرای عدالت از امور بسیار مهمی است که مسئولیت آن امروز بر عهده شماست و بحمدالله تاکنون در این مسیر موفق بوده‌اید و ما نیز برای ادامه مسیر برای شما دعا می‌کنیم.

وی با بیان اینکه قاطعیت دستگاه قضا بسیار تأثیرگذار است افزود: در این مدت کارهای خوبی در دستگاه قضائی انجام شده تا بتوانند خدمت بهتری به مردم ارائه کنند.

مرجع تقلید شیعیان، در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از دریافت جریمه دیرکرد تسهیلات از سوی بانک‌ها بیان داشت: موضوع ربا و همچنین ذلت در برابر دشمنان از جمله گناهانی است که بر اساس آیات الهی تأثیرگذاری آنها از سایر گناهان بیشتر است.