پروژه شهید فلاحی تبریز ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار با بیان این خبر گفت: با تلاش شبانه روزی همکاران در سازمان عمران شهرداری و پیگیری‌ها و نظارت مستمر، پیشرفت ۵۳ درصدی پروژه با زمانبندی متناسب محقق شده است.

وی افزود: همکاران به صورت محسوس پیگیر پروژه تقاطع غیر همسطح شهید فلاحی (ارتش) بوده و دائماً در حال سرکشی و نظارت بر روند پیشرفت این پروژه هستند.

شهردار تبریز بیان کرد: به جد پیگیر اجرای پروژه هستیم و این نوید را می‌دهیم که طبق برنامه اعلام شده، این پروژه در زمان تعیین شده افتتاح می‌شود.

پروژه تقاطع غیر همسطح شهید فلاحی یا همان ارتش به طول ۵۵۰ متر به طول عرشه ۱۹۰ متر و عرض ۱۶ متر در هفت دهانه و با ۸۰ شمع در حال اجرا است.

روزشمار این پروژه ترافیکی مهم که یکی از مطالبات شهروندان است، نصب شده و تا ۹۵ روز آینده آماده بهره برداری می‌شود.