آرش بهاروند احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به پیش‌بینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: با توجه به استقرار الگوی تابستانه و پایداری جو تا اواسط هفته آینده در بعضی ساعات غبار محلی، کاهش موقت کیفیت هوا و همچنین روند افزایش دما در منطقه البرز مرکزی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف در بعضی ساعات همراه با غبار است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳۴ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۲۰ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی فردا آسمان البرز صاف همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد است.

بهارونداحمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۳۶ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۲۰ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۸ متر بر ثانیه است.