آغاز به کار بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته «ایران آگروفود ۲۰۲۲» با همکاری کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران و با حضور علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز به کار کرد.

۵۷۰ شرکت و واحد تولیدی داخلی و ۹۵ شرکت خارجی یا نمایندگی‌های آنان در این دوره از نمایشگاه حضور دارند.

این نمایشگاه از ٢٧ تا ٣٠ خرداد در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ارتقای سطح دانش فنی و فناوری و تبادل اطلاعات روز در موضوعات و تم های نمایشگاه

معرفی توانمندی‌ها و پیشرفت‌های کشورمان در زمینه‌های صنعت موضوعی نمایشگاه

ارتقاء سطح مبادلات تجاری کشور در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور

آشنائی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان متخصص از نمایشگاه با آخرین دست آورده‌ای علمی و صنعتی شرکت کنندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی در زمینه‌های موضوعی نمایشگاه

تشویق و ترغیب تولید کنندگان برای رقابت سالم و هدفمند در عرصه این صنعت

ایجاد فضا جهت ارتباط مستقیم تولید کنندگان با متخصصین و قشر مخاطب