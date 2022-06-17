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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۲۶

در جریان سفر استانی به قم:

رئیس قوه قضاییه با آیت‌الله مکارم شیرازی دیدار و گفتگو کرد

رئیس قوه قضاییه با آیت‌الله مکارم شیرازی دیدار و گفتگو کرد

قم-رییس قوه قضاییه با آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح جمعه در ادامه برنامه‌ها در دومین روز سفر استانی خود به استان قم با آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.

رئیس دستگاه قضا در این دیدار گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دوره جدید قوه قضائیه بیان کرد و گزارشی از برنامه‌ها و دستاوردهای سفر استانی مسئولان عالی قضائی به قم ارائه کرد.

در این دیدار آیت الله مکارم شیرازی ضمن قدردانی از سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه، توصیه‌هایی به رئیس دستگاه قضا ارائه کرد.

کد مطلب 5516492

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