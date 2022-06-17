به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح جمعه در ادامه برنامه‌ها در دومین روز سفر استانی خود به استان قم با آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.

رئیس دستگاه قضا در این دیدار گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دوره جدید قوه قضائیه بیان کرد و گزارشی از برنامه‌ها و دستاوردهای سفر استانی مسئولان عالی قضائی به قم ارائه کرد.

در این دیدار آیت الله مکارم شیرازی ضمن قدردانی از سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه، توصیه‌هایی به رئیس دستگاه قضا ارائه کرد.