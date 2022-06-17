ورامین نیازمند توجه بیشتر رئیس جمهور است/لزوم نظارت بر بازار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قدوسی در خطبههای نماز جمعه امروز ورامین طی سخنانی با اشاره به سفر روز شنبه حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور کشورمان به شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک گفت: از رئیس جمهور محترم درخواست دارم، توجه بیشتر به ورامین و این منطقه داشته باشد، این مردم استحقاق خدمات و توجه بیشتر را دارند.
وی گفت: با توجه به سابقه انقلابی مردم ورامین و حق این مردم برای خدمات رسانی بیشتر به نظر میرسد، باید اقداماتی انجام شود، مدتها است، مردم چشم به راه مترو و قطار شهری برای تردد به تهران هستند، اما اتفاقی نیفتاده است.
امام جمعه موقت ورامین خواستار توجه مسئولین کشور به منطقه شد و گفت: ورامین مدتها در زمان طاغوت به دلیل انقلابی گری و قیام ۱۵ خرداد و دفاع از حق و حقیقت محروم نگاه داشته شد، لازم است، کاستیهای موجود با خدمت رسانی و توجه بیشتر رفع شود.
وی رسیدگی جدی مسئولان به وضعیت فرهنگی ورامین را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: مبارزه با بی حجابی که حرکت خزنده دشمنان است، باید در دستور کار جدی قرار بگیرد، یکی از حربههای دشمن علیه اسلام، انقلاب و فرهنگ انقلابی مردم ترویج بدحجابی و بی حجابی در جامعه است.
قدوسی گفت: باید در این خصوص هوشیارانه برای خنثی سازی نقشه دشمن عمل کرد.
امام جمعه موقت ورامین همچنین خواستار نظارت هرچه بیشتر در مسائل اقتصادی شد و گفت: نباید طوری رفتار شود، تا مردم خاصه اقشار آسیب پذیر دچار مشکل شوند، اکنون با اقدام دولت یارانهها به صورت عادلانه بین مردم توزیع شده و گرانیهای حاصل از حذف ارز جبران و اقشار آسیب پذیر با نظارت جامع و مستمر بر بازار حمایت شوند.
وی بیان کرد: ممکن است، افرادی سودجو برخی از کالاها را احتکار کنند، که لازم است، مسئولین مربوطه با شناسایی این افراد و بازگرداندن کالاها به چرخه بازار در مقابل برخی سودجویی ها بایستند.
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