به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، نوزدهمین دوره مسابقات شنا قهرمانی جهان ۱۸ جون الی سوم جولای ۲۰۲۲ (۲۸ خرداد الی ۱۲ تیر ۱۴۰۱) در شهر بوداپست مجارستان برگزار میشود.
مهرشاد افقری و متین سهران به عنوان دو نماینده شنای ایران به این مسابقات اعزام شدند که مهرشاد افقری در مادههای ۵۰ و ۱۰۰ متر پروانه و متین سهران در مادههای ۵۰ و ۱۰۰ متر آزاد با رقبای جهانی خود به رقابت خواهند پرداخت.
برنامه شناگران ایران در مسابقات شنا قهرمانی جهان (مجارستان) به این شرح است:
شنبه ۲۸ خردادماه
* ماده ۵۰ متر پروانه – مهرشاد افقری
سهشنبه ۳۱ خردادماه
* ماده ۱۰۰ متر آزاد – متین سهران
پنج شنبه ۲ تیرماه
* ماده ۱۰۰ متر پروانه – مهرشاد افقری
* ماده ۵۰ متر آزاد – متین سهران
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