به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، نوزدهمین دوره مسابقات شنا قهرمانی جهان ۱۸ جون الی سوم جولای ۲۰۲۲ (۲۸ خرداد الی ۱۲ تیر ۱۴۰۱) در شهر بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.

مهرشاد افقری و متین سهران به عنوان دو نماینده شنای ایران به این مسابقات اعزام شدند که مهرشاد افقری در ماده‌های ۵۰ و ۱۰۰ متر پروانه و متین سهران در ماده‌های ۵۰ و ۱۰۰ متر آزاد با رقبای جهانی خود به رقابت خواهند پرداخت.

برنامه شناگران ایران در مسابقات شنا قهرمانی جهان (مجارستان) به این شرح است:

شنبه ۲۸ خردادماه

* ماده ۵۰ متر پروانه – مهرشاد افقری

سه‌شنبه ۳۱ خردادماه

* ماده ۱۰۰ متر آزاد – متین سهران

پنج شنبه ۲ تیرماه

* ماده ۱۰۰ متر پروانه – مهرشاد افقری

* ماده ۵۰ متر آزاد – متین سهران