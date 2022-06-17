  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۷:۲۵

افقری فردا در۵۰ پروانه به آب می‌زند؛

اعلام برنامه مسابقات ملی‌پوشان شنای ایران در مسابقات جهانی

اعلام برنامه مسابقات ملی‌پوشان شنای ایران در مسابقات جهانی

مهرشاد افقری در ماده‌های ۵۰ و ۱۰۰ متر پروانه و متین سهران در ماده‌های ۵۰ و ۱۰۰ متر آزاد با رقبای خود در مسابقات شنا قهرمانی جهان بوداپست به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، نوزدهمین دوره مسابقات شنا قهرمانی جهان ۱۸ جون الی سوم جولای ۲۰۲۲ (۲۸ خرداد الی ۱۲ تیر ۱۴۰۱) در شهر بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.

مهرشاد افقری و متین سهران به عنوان دو نماینده شنای ایران به این مسابقات اعزام شدند که مهرشاد افقری در ماده‌های ۵۰ و ۱۰۰ متر پروانه و متین سهران در ماده‌های ۵۰ و ۱۰۰ متر آزاد با رقبای جهانی خود به رقابت خواهند پرداخت.

برنامه شناگران ایران در مسابقات شنا قهرمانی جهان (مجارستان) به این شرح است:

شنبه ۲۸ خردادماه
* ماده ۵۰ متر پروانه – مهرشاد افقری

سه‌شنبه ۳۱ خردادماه
* ماده ۱۰۰ متر آزاد – متین سهران

پنج شنبه ۲ تیرماه
* ماده ۱۰۰ متر پروانه – مهرشاد افقری
* ماده ۵۰ متر آزاد – متین سهران

کد مطلب 5516503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها