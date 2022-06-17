فضل الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال نقص فنی ایجاد شده در محل پل چم بشیر واقع در مسیر جاده کرمانشاه به سنندج بعد از پل ولایت پیگیری‌های لازم پروژه توسط ستاد اجرایی این پروژه آغاز شده است.

وی افزود: شهرداری برای کاهش خطرات احتمالی ناشی از نقص فنی برای خودروها و سرنشینان، مسدود کردن پل و جایگزینی جاده‌های در دسترس را پیشنهاد کرده و برای سهولت تردد خودروها وارد عملیات اجرایی شده و عملیات این پروژه در دستور کار قرار گرفته است و در حال حاضر مشغول فعالیت هستند.

فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: مشاوره سازه پل‌ها توسط شهرداری کرمانشاه برای تقویت و ترمیم پروژه دعوت به کار شده‌اند.

رنجبر گفت: پلیس راهور، پلیس راه، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، معاونت ترافیک شهرداری، معاونت عمرانی شهرداری و شهرداری منطقه همکاری لازم را داشته و برای سهولت در تردد خودروها به صورت شبانه روزی پای کار هستند.