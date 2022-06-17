برگزاری جشنواره ها موجب افزایش نشاط اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار پیش از ظهر جمعه در جشنواره گل محمدی لاله زار بردسیر با اشاره به اینکه ظرفیت‌های معادن و کشاورزی در استان فعال شده اما حوزه گردشگری مغفول مانده است، افزود: این ظرفیت نیز باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و فعال شود.

وی اظهار داشت: ویروس کرونا با همراهی مردم و واکسیناسیون عمومی در جامعه کم رنگ شده است لذا اینگونه مراسم‌ها می‌تواند با شرایط بهتری برگزار شود.

فداکار عنوان کرد: استان کرمان دارای ظرفیت‌های مختلف گردشگری است که باید آنها را به بهترین فعال کرد.

استاندار کرمان تصریح کرد: اینگونه جشنواره‌ها موجب رونق اقتصادی و افزایش روحیه و نشاط اجتماعی می‌شود.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز بردسیر و سیرجان تبدیل به بهشت کارآفرینان شده است و الان در بلورد تابلو زده به شهر بدون بیکار خوش آمدید.

شهباز حسن پور با اشاره به اینکه مسئولین به دنبال شادابی و نشاط مردم هستند، افزود: بیش از ۱۰۰ نفر از مسئولین استان و شهرستان بردسیر یک ماه زحمت کشیدند تا این فضا آماده شود.

وی با بیان این مطلب که استان کرمان اکواریومی از کل کشور است، اظهار داشت: باتوجه به ظرفیت منطقه درخواست داریم دومین جشنواره در بیدخون برگزار شود.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروز بردسیر و سیرجان تبدیل به بهشت کارآفرینان تبدیل شده است و الان در بلورد تابلو زده به شهر بدون بیکار خوش آمدید.