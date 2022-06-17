ضرورت افزایش برنامه های محتوایی سازمان تبلیغات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه‌های نماز جمعه اظهار کرد: اعمال افرادی که عملشان توحیدی نیست همچون خاکستر در باد از بین می‌رود و تباه می‌شود.

وی با بیان اینکه در محضر پروردگار و نگاه توحیدی باید زندگی کنیم، عنوان کرد: انقلاب اسلامی در مکتب انبیا شکل گرفته که نمونه بارز حق می‌باشد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه باید برنامه‌ها را باید بر اساس حق تدوین کرد، گفت: امروز جبهه کفر، استکبار و نفاق همچون آمریکا و اسرائیل در صف باطل قرار دارند.

حجت الاسلام نکونام با تاکید بر اینکه انسان برای رسیدن به رستگاری باید با باطل‌ها در ستیز باشد، تصریح کرد: انسان زمانی به رستگاری می‌رسد که با حق درآمیخته شود و آن در زندگی اش جاری گردد.

وی با بیان اینکه انسان گاهی در برابر نعمت‌های خدا ناشکری می‌کند، افزود: دین، قرآن و انقلاب اسلامی از جمله نعمت‌های بزرگ جامعه است که خداوند به ما ارزانی کرده است.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به سالروز شهادت شهید چمران، مطرح کرد: جوانان باید شهید چمران را بشناسند این شخصیت بزرگ دارای موقعیت‌های بزرگی برای پیشرفت داشت اما به همه آن‌ها پشت پا زد و بقا خود را در جهاد جست و جو کرد.

شهید چمران بهترین الگو برای بسیج اساتید

حجت الاسلام نکونام شهید چمران را ایثارگر تمام عیار و مؤمن ناب دانست و اعلام کرد: این شهید بزرگ یک عالم، نخبه و متخصص بود.

وی با بیان اینکه انتخاب از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: شهید چمران خوب انتخاب کرد، خوب زیست و عاقبت بخیر گردید.

امام جمعه شهرکرد عنوان کرد: الگوی بسیج اساتید ما در تمامی زمینه‌ها باید شهید چمران باشد.

سازمان تبلیغات با هدف تبلیغ اسلام ناب تأسیس شد

حجت الاسلام نکونام به سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اشاره کرد و ادامه داد: این سازمان به منظور تبلیغ اسلام ناب و نقش آفرینی در حوزه فرهنگ شکل گرفت.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات باید رونق بخش فرهنگ ناب قرآنی و اسلامی در جامعه باشد، مطرح کرد: برنامه‌های محتوایی باید بیشتر شود تا اهداف عملی گردد.

امام جمعه شهرکرد تصریح کرد: کنگره شهدای عشایری کشور چند روز آینده به مدت سه روز به میزبانی چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

کنگره شهدا باید فرهنگ شهدایی و ارزش‌های دینی جامعه را تقویت کند

حجت الاسلام نکونام با بیان اینکه این کنگره امر تشریفاتی نیست، ادامه داد: رهبر انقلاب در خصوص برگزاری کنگره‌های شهدا فرمودند که در این کنگره‌ها باید به جنگ نرم دشمن توجه کرد.

وی با اشاره به اینکه دشمن در جنگ نرم به دنبال آن است که فرهنگ شهدایی را از جامعه بگیرد، افزود: گرفتن ایمان مردم و کم رنگ کردن ارزش‌های دینی در جامعه است که برگزاری کنگره‌ها باید با این مهم مقابله کند و ایمان، ارزش‌های دینی و فرهنگ شهدایی را در جامعه تقویت کند.

امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه عشایر با نگاه مومنانه و ایمانی از انقلاب دفاع کردند و وارد عرصه شدند، گفت: تهدیدهای فرهنگی متوجه جامعه است که در این کنگره‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام نکونام به مسئله عفاف و حجاب اشاره کرد و ادامه داد: دشمن بر روی این مسئله متمرکز شده است.

گردشگری در چهارمحال و بختیاری باید پیوست فرهنگی داشته باشد

وی با بیان اینکه وضعیت کوچه و خیابان‌ها مبتذل است، گفت: برخی نمی‌دانند چگونه بر آسیاب دشمن آب می‌ریزند و چگونه با قرآن و اهداف نورانی اسلام و شهدا می‌جنگند.

امام جمعه شهرکرد با تاکید بر ضرورت رشد گردشگری چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این مهم باید با پیوست فرهنگی باشد.

حجت الاسلام نکونام با اشاره به تهدیدهای دشمنان در حوزه‌های مختلف، تصریح کرد: ما در برابر این تهدیدها ایستاده ایم.