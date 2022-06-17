برخی باغداران دماوندی سال گذشته سیب را به یک سوم قیمت فروختند

ب ه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظ م فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه دماوند با بیان اینکه در تمام دنیا، دولت‌ها متولی تأمین غذای مردم و برقراری امنیت غذایی هستند اظهار داشت: اقتدار غذایی کمتر از اقتدار نظامی نیست، حمایت از کشاورزان حمایت از عزت و اقتدار کشور است.

امام جمعه دماوند بیان داشت: کشاورز و باغدار در روز اول کار خود باید بداند که در روز برداشت محصول، ثمره زحمتش با قیمت خوب و به صورت قطعی خریداری می‌شود و تولید کننده محصول کشاورزی باید مطمئن باشد که محصولش در بازار داخلی عرضه می‌شود یا برای صادرات به خارج از کشور استفاده خواهد شد نه اینکه تولید کند و بعد منتظر باشد که چه خواهد شد.

وی افزود: کشاورزی، باغداری و دامداری کشور باید قرارداد محور شود، دولت اگر از تولیدکنندگان حمایت جدی نکند کشاورزی از بین خواهد رفت.

خطیب نماز جمعه دماوند عنوان داشت: کمبود آب و خشکسالی از جمله مشکلات پیش روی کشاورزان ایران است باید به سمت تولید محصولات کم آب بر و پرسود پیش برویم و دانش بنیان کردن تولیدات کشاورزی با هدف تولید با کیفیت و پر محصول وظیفه مراکز دانشگاهی و دانشمندان نخبه ایرانی است.

امام جمعه دماوند گفت: از زحمات مسئولین و کارشناسان و کارکنان جهاد کشاورزی کشور مخصوصاً تلاشگران این نهاد انقلابی در شهرستان دماوند تقدیر و تشکر می‌کنم و دولت و دستگاه قضائی برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی باید برنامه داشته باشد، که نتیجه مطلوب را بگیرد.

وی افزود: اینکه از ابتدا جلوی ساخت و ساز غیرمجاز گرفته نشود و بعد از ساخت و مصرف مصالح و انجام هزینه، ساختمان را خراب کنند نتیجه‌ای جز از بین رفتن سرمایه و نابود شدن زمین کشاورزی و برنگشتن آن به چرخه تولید ندارد.

خطیب نماز جمعه دماوند بیان داشت: سوال بنده از اداره جهاد کشاورزی این است که چند درصد زمین‌هایی که در آن ساختمان غیر مجاز ساختند و تخریب شدند، مجدداً به زمین کشاورزی تبدیل شد، چرا از اول جلوی این کار را نگرفته نشد؟ آیا می‌شود در زمینی که بتن و نخاله ساختمان ریخته شده، دوباره کشاورزی کرد؟ یا باید خاک جدید بیاوریم؟ چرا از کشاورزان حمایت نکردید؛ که مجبور بشوند به کار سود آورتری روی بیاورند؟

فتاح دماوندی گفت: در سال گذشته برخی از باغداران دماوندی محصول سیب خود را به یک سوم و یک چهارم قیمت فروختند، ۴۳ سال از انقلاب گذشته هنوز برخی مسئولین فقط شعار حمایت می‌دهند و از عمل خبری نیست و امیدواریم دولت سیزدهم برای حمایت از کشاورزان، باغداران، دامداران، زنبورداران و همه تولیدکنندگان قدم‌های بلندی بردارد و این اقشار زحمتکش را به تولید بیشتر امیدوار کند.

وی بیان داشت: منتظر ارائه گزارش اداره جهاد کشاورزی در چگونگی حمایت از تولید کنندگان کشاورزی در سال جدید هستیم.

امام جمعه دماوند اظهار داشت: مردم از دادگستری شهرستان و دستگاه قضائی توقع دارند که در اجرای عدالت بین افراد فرق نگذارند یکی از مشکلات بزرگ مردم قوانین به روز رسانی نشده است که با واقعیت جامعه و نیازمندان نیازهای مردم تطابق ندارد و مبارزه با فساد و برقراری عدالت هدف بزرگ انقلاب اسلامی است، مردم در زمینه شناسایی مفسدین و دانه درشت‌ها با دستگاه قضائی و اطلاعاتی همکاری کنند.

فتاح دماوندی بیان داشت: برخی مجازات‌ها بازدارنده نیست، تنبیه سارقان و برهم زنندگان امنیت باید عبرت‌آموز و پشیمان کننده باشد و از مسئولین محترم دادگستری توقع داریم معاونت پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان دماوند را فعال‌تر کند.

