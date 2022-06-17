به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان به میزبانی مسجد صاحب‌الزمان (عج) با بیان اینکه تأسیس جهاد سازندگی از سوی امام (ره) امیدها را در دل مردم ایجاد و زنده کرد، بیان داشت: جهاد محرومیت‌های بسیاری را از چهره کشورمان زدود و کمبودهای فراوان و نارسایی‌ها را جبران کرد.

وی با بیان اینکه جوانان مؤمن و انقلابی در سال ۵۸ با فرمان امام وارد جهاد محرومیت زدایی شده و در روستاها حضور یافتند، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند جهاد تبیین دارای اهمیت است و لذا یکی از مسائلی که باید برای جوانان تبیین شود، همین دستاوردهای انقلاب اسلامی و محرومیت زدایی توسط سپاه و جهاد و… است که بسیاری از کشورهای دنیا هنوز از داشتن نعماتی که ما در روستاها داریم، محروم هستند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه در دوران طاغوت روزانه شش میلیون بشکه نفت فروخته می‌شد و رژیم پهلوی برای خوش گذرانی و کاخ‌ها و تفریحات، بخش زیادی از پول نفت را به اربابان خودش هدیه می‌داد تا تاج و تخت خود را از تزلزل حفظ کند، گفت: جدا شدن بحرین از ایران توسط انگلستان واقعیت‌هایی در تاریخ است در آن دوران همچنین روستاها محروم و جاده‌ها خاکی بود حتی روستاها حمام و آب بهداشتی و برق و… نداشتند.

شریفی نیا با بیان اینکه ما کشوری بودیم که باید گندم و غلات را وارد می‌کردیم اما امروز کشوری پیشرو به خصوص در زمینه تولیداتی مانند گندم هستیم، بیان کرد: بعد از جنگ اوکراین و روسیه، مسئله امنیت غذایی معنای دیگری پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه درست است که امروز در کشورمان گرانی‌ها و تورم داریم اما به خاطر طرح بسیار مهمی که دولت حجت‌الاسلام رئیسی شروع کرده و به مرور زمان مشکلاتش رفع خواهد شد، وضعیت بهتر می‌شود، ابراز کرد: بر خلاف شایعاتی که در کشور وجود دارد مانند اینکه یارانه‌های واریزی دیگر برای ماه‌های آتی تداوم نخواهد داشت، این یارانه‌ها واریز شده و حتی شاید افزایش هم پیدا کند.

امام جمعه آرادان با اشاره به اینکه یکی از کار ویژه‌های جهاد امروز نظارت است، بیان کرد: انبارهایی در برخی نقاط وجود داشتند که در همین آرادان روغن‌های نباتی که تاریخ منقضی شده داشت، نگهداری می‌شد تا احتکار شود اما تعزیرات، جهاد، صمت و اصناف و بسیج و سپاه و… موضوعات را کشف کردند تا با متخلفان برخورد شود.

شریفی نیا با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات جهاد بازرسی و نظارت است تا فروشگاه‌ها و اصناف رعایت مردم را کنند، بیان کرد: دولت نیز در موازات این امر باید نظارت را بیشتر کند چرا که نباید قیمت‌ها افسار گسیخته باشد و نباید به گونه‌ای باشد که مردم و ولی نعمتان انقلاب و محرومان که همیشه پای کار انقلاب و نظام و… بودند ضربه بخورند. تا جایی ممکن است باید رعایت حال مردم شود که البته طرح‌های دولت، همین گونه است.

وی با بیان اینکه سابقاً در زمینه یارانه‌هایی که به مردم داده می‌شد اعم از سوخت، گاز و آرد و… شاهد بی عدالتی بودیم و یک میلیاردر همان میزانی می‌گرفت که یک خانواده فقیر دریافت می‌کرد، بیان کرد: دولت کاری می‌کند که خانواده‌های آسیب پذیر بتوانند بیشتر از یارانه و بیت‌المال بهره مند شوند اما باید صبوری کرد چرا که این کارها زمان می‌برد و ما اعتقاد داریم که دولت کار را به نقطه مطلوبی خواهد رساند.

امام جمعه آرادان ادامه داد: اگر کاری که رئیسی انجام داده، نمی‌شد، چه بسا با توطئه‌های دشمنان دلار به ۵۰ هزار تومان می‌رسید چرا که می‌خواستند کشور را فلج کنند اما با هوشمندی دولت کاری را صورت داده و امروز نیز در نیمه راه هستیم.

شریفی نیا به روز تبلیغ نیز اشاره کرد و گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی بسیاری روستاهای آرادان دارای روحانی مستقر است و مساجد ما همگی دارای روحانی هستند که به مردم خدمت می‌دهند اما کمبود روحانی در این شهرستان وجود دارد و یک دلیل آن هم علاقه طلاب برای ادامه تحصیل است.

وی با بیان اینکه مبلغان اعزامی حتی ماهانه دو میلیون تومان هم دریافت نمی‌کنند لذا باید به روحانیان مستقر کمک کرد، ابراز کرد: طرح هجرت که شامل حضور روحانیان و طلاب در روستاها می‌شود، دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی بود تا چراغ مساجد ما در روستاها روشن شود لیکن باید قدردان روحانیان باشیم.