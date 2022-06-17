به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرم آباد در سخنانی با تاکید بر اینکه امام علی (ع) می‌فرماید کسی که می‌خواهد خودش را آماده برای سفر آخرت کند، باید از حرام دوری کند، چون حرام نه برای خودش و نه برای نسل بعد از خودش سودی ندارد، بلکه همه ضرر و زیان است اظهار داشت: محتکر، گران فروش، مفسد اقتصادی، کلاهبرداری، اختلاس، ضرر و زیان به بیت المال چنین آینده‌ای در پیش دارد، پس زندگی خود را مملو از فعالیت‌های حلال، خدمت رسانی، عمل صالح و فضیلت کنید.

امروز امنیت غذایی تبدیل به اقتدار غذایی شده است

وی در ادامه با اشاره به ۲۷ خرداد و سالگرد تشکیل جهاد سازندگی به فرمان امام راحل در سال ۵۸ عنوان کرد: جهاد سازندگی که در ادامه به نام جهاد کشاورزی نام گذاری شد از سال ۵۸ تا کنون مراحلی از رشد و تحول را از جهت کمیت و کیفیت پشت سر گذاشته است، امروز امنیت غذایی تبدیل به اقتدار غذایی شده است، همان طور که یک کشور باید به جهت نظامی خودش را مجهز کند باید به جهت غذایی هم مجهز باشد و امنیت غذایی که وظیفه تأمین آن بر عهده حاکمیت است امروز به اقتدار غذایی تبدیل شده است، این وظیفه سنگینی است که بخش مهمی از آن بر عهده جهاد کشاورزی است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان بیان داشت: جهاد کشاورزی در ایران اسلامی با توجه به منابع غنی آب و خاک، نیروی انسانی تحصیل کرده، دانش و تجربه، افزایش بهره وری و حمایت از کشاورزان، بیمه کشاورزی، صادرات کشاورزی و… پس از تأمین نیاز داخلی، می‌تواند امنیت غذایی و اقتدار غذایی را فراهم کند و زندگی و معیشت عزتمندی را برای همه کشاورزان، باغداران و دامداران فراهم کند.

منافقین نزد ملت ایران منفورترین و پلیدترین انسان‌های روی زمین هستند

حجت الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۳۰ خرداد، سالروز اعلام جنگ مسلحانه منافقین منفور علیه نظام جمهوری اسلامی در سال ۶۰ افزود: ملت ایران روز ۳۰ خرداد و روزهای پس از آن را به یاد دارد که چگونه این منفورترین انسان‌های روی زمین در کوچه و خیابان‌ها به ترور و شهادت بهترین فرزندان این ملت اقدام کرده اند و کتابی قطور از زشتی و ددمنشی خودشان را نشان دادند.

وی با بیان اینکه آنها به خیال خودشان با توجه به حمایتی که دولت و رئیس جمهور وقت و برخی از کشورهای خارجی از آنها به عمل آوردند و ترورهایی که انجام می‌دادند، می‌توانند حاکمیت را به دست بگیرند جاسوسی، وطن فروشی و نوکری اجانب که صفات برجسته و شناسنامه این گروهک ددمنش است کار را به آنجا رسانید که در سال ۷۳ در حرم امام رضا (ع) هم بمب گذاری کردند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان تاکید کرد: امروز سازمان منافقین در نزد ملت ایران منفورترین و پلیدترین انسان‌های روی زمین هستند، برای همه شهدای ترور و شهیدان عزیز علو درجات را درخواست می‌کنیم.

اساتید در راه جهاد علمی و مسیر عدالت خواهی حضوری هوشمندانه داشته باشند

حجت الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۳۱ خرداد و شهادت دکتر مصطفی چمران در سال ۶۰ در منطقه دهلاویه و روز بسیج اساتید عنوان کرد: دکتر چمران استاد و دانشمندی بود که به لحاظ علمی از معتبرترین دانشگاه‌ها فارغ التحصیل شد و می‌توانست یک زندگی مرفه داشته باشد و رشد علمی بیشتری را برای خودش فراهم کند، اما او راهی را انتخاب کرد که راه مردان خدا بود، از آمریکا به مصر، از مصر به لبنان، از لبنان به ایران آمدند و در خدمت فرامین حضرت امام راحل قرار گرفتند و به حقیقت عبودیت نائل شدند، خواسته خدا را بر خواسته خودش ترجیح داد.

وی بیان داشت: به همین مناسبت اساتید، فرهنگیان و اساتید حوزه‌های علمیه در گام دوم انقلاب اسلامی برای تحقق جامعه اسلامی، دولت اسلامی و تمدن اسلامی وظیفه سنگینی را بر عهده دارند، یک استاد بسیجی که در قله اش شهید دکتر مصطفی چمران ایستاده باید با انگیزه خدایی و ایمان صادقانه در راه جهاد علمی و مسیر عدالت خواهی حضوری عالمانه و هوشمندانه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان تاکید کرد: اساتید دانشجویان گرامی که چرخه اداره مملکت در آینده در است آنها است، با علم نافع و سودمند و تربیت اسلامی آماده می‌کنند.

ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب

حجت الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله آب بیان داشت: آب از مهم‌ترین عواملی است که به زندگی و حیات شکل می‌دهد، هیچ کشوری بدون آب از ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نمی‌تواند برخوردار باشد، در ایران که در پهنه خشک و نیمه خشک قرار دارد باید مسئله آب در صدر برنامه‌های مطالعاتی و اجرایی دولت و ملت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد از آب کشور در بخش کشاورزی است و ۱۰ درصد صرف مصارف شرب، صنعت و… می‌شود تصریح کرد: صرفه جویی و مصرف صحیح آب باید در صدر برنامه همه مردم باشد، صرفه جویی به معنای درست و صحیح مصرف کردن است، این صرفه جویی چیزی نیست که حاکمیت بر مردم تحمیل کند و این مردم خود هستند که باید ملتزم به این باشند که آب را درست مصرف کنند، البته آموزش اصول مصرف آب در دوران کودکی در خانواده و مؤسسات آموزشی و نقش رسانه‌ها در انتشار این اصول و ترویج مصرف صحیح آب و… در کنار برنامه‌های مطالعاتی و اجرایی دولت می‌تواند مفید و ارزشمند باشد.

مبارزه با گرانی و گران فروشی مورد توجه قرار گیرد

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به گرانی گفت: انتظار می‌رود در استان و در سطح کلان برای تولید کالاهای مورد نیاز عموم مردم تدابیری اندیشیده شود که از تولید تا مصرف یک قیمت عادلانه داشته باشند، بحث تولید مهم است، اگر کالا به فروشندگان جز به صورت گران در اختیار قرار گیرد طبیعتاً آنها نیز با همان قیمت و با افزایشی آن را خواهند فروخت.

حجت الاسلام تاکید کرد: باید قضیه مبارزه با گرانی و گران فروشی از مرحله تولید تا مصرف در استان و کشور مورد توجه قرار بگیرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مطلع شدیم که حجت الاسلام «محمد حسین زرگرانی» از علمای برجسته لرستانی و شهر خرم آباد در قم بدرود حیات گفته اند، برای این عالم فاضل علو درجات را درخواست می‌کنم، ایشان در همان دوران دبستان جز دانش آموزان نخبه بودند گفت: شاگردی امام صادق (ع) او را به سمت حوزه علمیه کشاند و در حوزه علمیه از مظهر مشاهیر و علما و مراجع بزرگ کسب فیض کرد، در فقه، اصول، کلام، فلسفه و تفسیر دانش‌ها اندوخت، تواضع، فروتنی و اخلاق حسنه از صفات برجسته ایشان بود و در امر تبلیغ و گسترش معارف اسلامی و آموزه‌های اهل بیت مجدانه تلاش کرد.