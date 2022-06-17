کشف ۲۰ قبضه اسلحه کلت کمری و ۵۵۰ فشنگ از یک سواری پژو در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جعفری بیان کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب با انجام اقدامات اطلاعاتی از جابجایی محموله سنگین سلاح مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران در این زمینه با پایش محسوس و نامحسوس محورهای فرعی و اصلی، پژو ۴۰۵ حامل محموله را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار کرد: در بازرسی از خودرو ۲۰ قبضه اسلحه جنگی کلت کمری به همراه ۵۵۰ عدد فشنگ مربوطه کشف شد.

سردار جعفری با اشاره به دستگیری یک متهم در این زمینه تصریح کرد: اقدامات پلیسی و تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری سایر عناصر و کشف سایر سلاح های احتمالی بصورت ویژه در دستور کار قرار دارد.