نظارت بر بازار به صورت جدی و مستمر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی در خطبههای این هفته نماز جمعه زنجان با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس جهادسازندگی که در روز ۲۷ خردادماه ۱۳۵۸ اتفاق افتاد، گفت: این اتفاق مبارک را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که با تشکیل این نهاد به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، شاهد رسیدگی به مناطق دورافتاده و محروم در کشور بعد از انقلاب اسلامی بودیم.
وی با بیان اینکه یکی از آثار مثبت و شگرف جهادسازندگی، کاشت نهال انقلاب در دل محرومترین و مستضعفترین نقاط ایران اسلامی بود، افزود: جوانانی که در جهادسازندگی مشغول بودند، برخی به فرمان امام راحل در جبهه سازندگی مشغول خدمترسانی و آبادانی کشور شدند و برخی دیگر نیز در جبهه جنگ به درجه شهادت نایل شدند.
خاتمی با یادآوری اینکه یکی از اقداماتی که امروز باید در اولویت برنامهها باشد، آشنا کردن نسل امروز با اقداماتی است که در طول چهار دهه گذشته اتفاق افتاده است، تصریح کرد: بیشک یکی از افتخارات نهادی چون جهادسازندگی، خدمت در مناطق روستایی بود و امروز به واسطه تلاشهای صورت گرفته بیش از ۷۸ درصد از روستاهای کشور از وجود این خدمات بهرهمند شدهاند.
امام جمعه زنجان در ادامه به یکی از مهمترین دغدغههای کشور یعنی بحران آب اشاره کرد و ادامه داد: آب موضوعی است که عموم مردم با آن سر و کار دارند، به همین خاطر نباید اهتمام به مصرف بهینه آن را به فراموشی بسپاریم و انتظار امروز از عموم مردم این است که در مصرف آب صرفهجویی داشته باشند.
خاتمی، یکی از اقدات ارزشمند دولت را خرید تضمینی گندم عنوان کرد و یادآور شد: این اقدام باعث شده است تا کشاورزان که جزو زحمتکشترین اقشار جامعه هستند، با انگیزه مضاعف در این عرصه فعالیت کنند، از طرفی باعث خواهد شد تا رویکرد کشاورزان به سمت کاشت محصولات کمآببر باشد.
وی همچنین به موضوع سرقت از صندوق امانات بانک و نیز دستگیری سریع عاملان این سرقت اشاره و خاطرنشان کرد: اینکه حراست از مال، جان و امنیت مردم بر عهده نیروهای خدوم انتظامی است، شکی نیست اما باید این موضوع را نیز در نظر داشت که وجود زیرساختهای امنیتی در کشور و مهمتر از آن پاسخگویی سریع مسئولان در قبال چنین اقداماتی از ضروریات است.
امام جمعه زنجان در ادامه بر لزوم توجه به وضعیت بازار و پرهیز از اقدامات سطحی و مقطعی تاکید کرد و گفت: نظارت بر وضعیت بازار و کنترل قیمت ها به صورت جدی و مستمر پیگری شود.
خاتمی با اشاره به اجتماع امروز مردم زنجان برای اجرای سرود سلام فرمانده، گفت: بیشک چنین برنامههایی را باید مصداق عینی و واقعی آتش به اختیار در مقابل دشمنان دانست که امروز شاهد یکی از همین فعالیت های فرهنگی آتش به اختیارها خواهیم بود.
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