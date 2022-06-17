به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس بحرینی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه پس از دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: از گناه و معصیت پرهیز کنیم که سرانجامش سرنگونی انسان و جهنم است. متقی و پرهیزگار باشیم و در برابر خداوند گردن‌کشی نکنیم.

وی اضافه کرد: فهم قرآن که لسان توحید است لازم است ولی در خطبه نماز جمعه مجال اندکی است. ما باید بیشتر با قرآن آشنا شویم. امام باقر (ع) می‌فرمایند کسانی که بسم الله را جز سوره نمی‌دانند یا در نماز نمی‌خوانند گرامی‌ترین آیه را دزدیده اند.

امام جمعه موقت عسلویه بیان کرد: پیامبر فرمودند الحمدلله رب العالمین با فضیلت‌ترین آیه قرآن است. حمد تلفیق ستایش، شکر و تعریف است. خداوند را به هیچ چیز نمی‌توانیم تشبیه کنیم.

وی با بیان اینکه خدا هزار اسم دارد و آن را با هیچ مخلوقی نمی‌توانیم مقایسه کنیم و مثال بزنیم تصریح کرد: گاهی برای تفهیم مثال می زنیم خداوند بی نهایت است. ما انسان‌ها محدود هستیم او نامحدود است. ما ضعیفیم و از ذره کمتر هستیم. هوای نفس ما را درگیر کرده در لاک فرو رفته ایم و باید این لاک را بشکنیم.

بحرینی خاطرنشان کرد: با اشاره به سالروز شهادت شهید چمران بیان کرد: آن عارف بزرگ به جبهه‌ها معنویت داد هم نظامی بود هم معنوی بود. جنگ‌های نامنظم را راه انداخت و رزمندگان را پیشرفت داد.

وی تصریح کرد: شهید چمران انسانی بزرگ و الگو و نمونه بود؛ نباید جامعه از الگو خالی شود و باید الگوها را پرورش دهیم و معرفی کنیم.

لزوم تقویت برنامه‌های فرهنگی

امام جمعه موقت عسلویه سالگرد تأسیس جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام را تبریک گفت و افزود: با این جهاد کشاورزی موافق نیستم؛ در دوره اصلاحات می‌خواستند نشانه‌های انقلاب را از بین ببرند و جهاد سازندگی را جهاد کشاورزی کردند.

وی تاکید کرد: می‌خواستند نام سپاه را هم خراب کنند که رهبر انقلاب نگذاشتند. این اصلاحات شما است؛ اینها دلشان با دشمن و استکبار است. اینها هر چه خود را به در دیوار قفس بکوبند به جایی نمی رسند. این انقلاب ماندگار است، این انقلاب به حضرت مهدی وصل است، جهاد سازندگی خیلی به درد مملکت خورد و در دورترین روستاها خدمت کردند و نباید این نام‌محو شود.

امام جمعه موقت عسلویه با اشاره به فراخوان منافقین و دشمنان برای تعطیلی بازارها گفت: بازاریان به حرف منافقین و دشمنان گوش ندهند و به فرمان حضرت امام و رهبر انقلاب توجه کنند. خون شهدا دامن اینها را می‌گیرد.

وی تاکید کرد: از اول انقلاب توطئه‌های زیادی کردند با همه توطئه‌ها و خیانت‌ها انقلاب مانده است. این ستون و این دیوار محکم است، به انقلاب مؤمن شوید، راه حق گرفتاری دارد، برای پیشرفت انقلاب تلاش کنیم، با دشمن هم‌نوا نشویم، گرانی‌ها از علائم ظهور است، گرانی در آمریکا هم هست و دارند ارزاق عمومی کوپنی می‌کنند.

بحرینی سالروز تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی را تبریک گفت و افزود: باید برنامه‌های متنوع و متعدد فرهنگی و مذهبی و تبلیغی در شهرها و روستاهای استان بوشهر گسترش یابد و فعال شود.

وی بیان کرد: منطقه ما حساس است و ده‌ها شبکه دارند علیه نظام فعالیت می‌کنند؛ باید جلوی اینها را بگیریم، این آتش زیر خاکستر است با یک نسیم شعله ور می‌شود. اطلاعات همه چیز را زیر نظر داشته باشد از فضای آرام گول نخوریم.