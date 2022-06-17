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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۱۶

امام جمعه ارومیه:

مدیریت بهینه مصرف آب در کشور ضروری است

مدیریت بهینه مصرف آب در کشور ضروری است

ارومیه – نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه با اشاره به مسئله خشکسالی گفت: مدیریت بهینه مصرف آب بسیار ضروری است و شهروندان نسبت به صرفه جویی اقدامات لازم را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه با بیان اینکه تشکیل جهاد سازندگی از اقدامات مهم و تدابیر امام راحل (ره) بود، ادامه داد: امروز کشاورزی و جهاد در مسیر دستیابی به خودکفایی از مهمترین مسائل کشور است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هدف اصلی دشمن از هجمه رسانه‌ای در خصوص اقتصاد و همچنین بیان مکرر مشکلات، ایجاد ناامیدی بین مردم است، افزود: گرانی و تورم در تمام نقاط دنیا به چشم می‌خورد و مختص کشور ما نیست ولی دشمنان با هجمه رسانه‌ای خود و تکرار این مساله در صدد هستند تا ایران اسلامی را کشوری فلاکت زده نشان دهند.

امام جمعه ارومیه اضافه کرد: با نگاهی به وضعیت کشورهای اروپایی می‌توان تورم و گرانی در این کشورها و نیز افزایش سرسام آور قیمت مواد غذایی، اجاره بها و مسکن در کنار سایر موارد را مشاهده کرد به گونه‌ای که در صدد تأسیس وزارت فقرزدایی هستند.

حجت الاسلام قریشی اضافه کرد: طبق Hمار فائو (سازمان خواربار جهانی) هم اکنون میزان تولید غلات در ایران رو به فزونی است و صادرات غیر نفتی نیز رشد مطلوبی دارد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با بیان اینکه اول تیر مصادف با روز اصناف است، اظهار کرد: اصناف با توجه به نقش شأن در قیمت گذاری و تهیه و توزیع اقلام مصرفی مردم تأثیر مهمی بر آرامش بازار و زندگی شهروندان دارند.

وی با بیان اینکه انصاف بزرگترین مطالبه رهبر معظم انقلاب از اصناف است، ادامه داد: طبق روایت‌ها بازاریانی که در مسیر تأمین نیاز شهروندان تلاش می‌کنند کارشان مانند جهاد در راه خداست و کسانی که احتکار می‌کنند مانند ملحدان بوده و اقدامشان به مانند انکار خداست.

وی با توصیه به اصناف از آنان خواست تا در مسیر کسب و تجارت حلال و شناختن این راه‌ها کوشا باشند، اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی در جهان امنیت غدایی و تأمین مایحتاج مردمی نیازمند تلاشی جهادی است.

حجت الاسلام قریشی اضافه کرد: حفظ استقلال و امنیت غذایی در کنار دست یابی به خودکفایی کامل از مسائلی است که در اولویت جهاد گران باید باشد.

کد مطلب 5516595

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