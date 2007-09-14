فیلمبرداری این فیلم مستقل از اوایل سال 2008 در لوکیشنهای اسپانیا و نیویورک آغاز میشود. "دالی و من" را اندرو نیکول کارگردانی میکند که فیلمنامهنویس و کارگردان فیلمهای "گاتاکا" (1997)، "سیمونه" (2002) و "جنگ سالار" (2005) است. او که فیلمنامه "ترمینال" استیون اسپیلبرگ را نوشته، سال 1999 برای فیلمنامه "نمایش ترومن" پیتر ویر نامزد اسکار شد. نیکول این فیلم را با اقتباس از کتاب خاطرات لوریسنس به نام "دالی و من" میسازد. بازیگر نقش همسر دالی هنوز مشخص نشده است.
سیلیان مورفی
مورفی 31 ساله که حدود 30 فیلم در کارنامه دارد، مدتی پیش فیلم "آفتاب" به کارگردانی دنی بویل را روی پرده داشت. او سال گذشته در دو فیلم "باد بر مرغزار می وزد" و "شهر خاموش" نقشآفرینی کرد. "28 روز بعد"، "دختری با گوشواره مروارید"، "کلد مانتین"، "بتمن آغاز میشود" و "چشم سرخ" از دیگر فیلمهای مطرح اوست.
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