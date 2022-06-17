امیدوار به رفع مشکلات اردستان با توجه به سفر هیئت دولت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اردستان، اظهار داشت: در ماه خرداد قرار داریم که ماه خرداد هم مثل ماه تیر دارای یک سری از رویدادهای تلخ و شیرین است، مثل همچنین روزی سالروز تأسیس جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام است که جا دارد از جهادگران در عرصه سازندگی تقدیر کرد.

وی با اشاره به اینکه بعدها جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی ادغام شد و جهاد کشاورزی تشکیل شد، افزود: امیدواریم نیروهای این عرصه با درایت، استقامت و مدیریت صحیح مردم و بخصوص کشاورزان را هم مدیریت کنند و هم خدمت به همه مردم داشته باشند.

امام جمعه اردستان تصریح کرد: اکنون که تولید، توزیع و نظارت مواد غذایی بر عهده جهاد کشاورزی است هم اینان مسئولیتشان سنگین است و هم مردم توقع بالا و به جایی دارند.

دهشیری ادامه داد: تولید مناسب با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی باید مدنظر باشد چرا که اقلیم ما خشک است، در خشکسالی به سر می‌بریم و شدیداً با بحران آب مواجه هستیم.

وی بیان کرد: اگر هنوز هم سیستم ترخابی در بخش کشاورزی ما باشد، مطلوب نیست و باید راهنمایی شوند و امکاناتی در اختیار کشاورزان قرار بگیرد که تولیدی داشته باشند تا نیاز اصلی کشور را تأمین کند.

امام جمعه اردستان تاکید کرد: لازم است که نظارت دقیق باشد و برخوردهای قانونی هم صورت بگیرد که ما در همه عرصه‌ها و به ویژه کشاورزی با سه موضوع تولید، توزیع و نظارت سروکار داریم.

دهشیری با اشاره به در پیش بودن شهادت دکتر چمران، تصریح کرد: یکی از فرماندهان ارشد صدام گفته بود که یک مرد از وزارت دفاع به میدان جنگ آمده و با فرماندهی نیروهای چریکی اوضاع و احوال ما را به هم زده است.

وی یادآور شد: سرانجام شهید چمران در میدان جنگ که خود نیز پیشگام بود به شهادت رسید و حضرت آقا از ایشان به عنوان رزمنده‌ای زاهد و معلمی متعهد یاد کرده که روز شهادت ایشان را روز بسیج اساتید نامگذاری کرده‌اند.

امام جمعه اردستان با اشاره به سفر هیئت دولت به استان اصفهان، خاطرنشان کرد: روز گذشته رئیس جمهور سفری به اصفهان داشتند و نمایندگانش هم در شهرستان‌های مختلف حضور یافته و پای حرف مردم نشستند، مطالبی را جمع‌آوری کردند و رفتند.

دهشیری بیان کرد: امیدواریم این سفر یک سفر پرباری برای مرکز استان و همه شهرستان‌ها باشد و طوری نباشد که در اذهان جا بیفتند که این سفرها به جایی نمی‌رسد و امید می‌رود که این ایده‌ها و مردمی بودن دولت نتیجه مطلوب داشته باشد که این مورد قبول حضرت آقا هم بود.

وی تصریح کرد: حضور در میدان بسیار می‌تواند مؤثر باشد و امیدواریم جمع بندی از مسائل شهرستان که در اختیار معاون رئیس جمهور قرار گرفت مؤثر واقع شود و ما ثمرات را مشاهده کنیم.

امام جمعه اردستان با بیان اینکه در آستانه هفته قوه قضائیه و عدالت هستیم، خاطرنشان کرد: قضات محترم شما در جایی هستید که بسیار مهم و خطیر است، عدالت و امنیت انتظار مردم از قوه قضائیه است و امیدوارم شاهد باشیم برخوردهای انسانی، اسلامی و عادلانه صورت گیرد.

دهشیری تاکید کرد: در مسائل دیپلماسی و خارج دولت ما فعال است، سفر وزیر خارجه به هند، سفر رئیس جمهور ونزوئلا و ترکمنستان به تهران و بالاخره رد و بدل شدن قراردادها می‌تواند مؤثر و مفید باشد در دورانی که ایران را تحریم کردند.