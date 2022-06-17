سرقت تجهیزات ۳میلیاردی استخر گلستان/منتظر برخورد با مقصران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلستان با تبریک هفته قوه قضائیه، یاد و خاطره شهدا بویژه شهدای قوه قضائیه را گرامی داشت و اظهار داشت: شهید بهشتی به تنهایی یک ملت بود و در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی و مبارزه با گروه‌های انحرافی نقش مهمی داشتند.

خطیب نماز جمعه بخش گلستان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مجموعه قضائی شهرستان بهارستان، ریاست محترم دادگستری، دادستان محترم، قضات و همه کارکنان زحمت کش، اظهار داشت: جایگاه قوه قضائیه در نظام اسلامی خیلی والاست و برابر قانون اساسی، اقامه و استقرار قسط، عدل و امنیت، اجرای قانون و حدود الهی و مبارزه با قانون شکنان، احقاق حقوق عامه، دفاع و حمایت از حقوق اشخاص و قضاوت بین مردم بر عهده قوه قضائیه است. و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور بر عهده قوه قضائیه است که توسط دو بازوی قوه یعنی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور این نظارت اعمال می‌شود و در واقع قوه قضائیه ملجاء و پناهگاه مردم و تضمین کننده سلامت جامعه و ادارات و بازوی توانمند نظام اسلامی است.

نورپور در ادامه ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت شهید چمران گفت: شهید چمران، شخصیتی بودند دانشمند، معلم، متعهد، خدامحور، وارسته و آزادمنش، اخلاق مدار، فرماندهی بودند شجاع و استاد جنگ‌های نامتقارن و نامنظم و در عظمت ایشان همین بس که امام راحل از ایشان به عنوان «جنگجویی بودند پرهیزکار» یاد کرده اند.

وی در ادامه اجرای موفق سرود سلام فرمانده در بخش گلستان شهرستان بهارستان را تبریک گفت و افزود: قریب به سه ماه است از انتشار و اجرای سرود سلام فرمانده می‌گذرد، سرودی که پارسال در اواخر اسفند ماه توسط ۳۱۳ نونهال در لنگرود گیلان اجرا و در کل کشور و کشورهای مختلف برگزار شد.

نورپور موفقیت این اجراها را به برکت اخلاص و صفای نونهالان، مجریان سرود، شاعر و مداح و عنایت حضرت ولیعصر (عج) دانست و افزود: این سرود بیعت با حضرت ولیعصر (عج) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و آرمانهای نظام اسلامی است، کدام حرکت فرهنگی است که می‌تواند این همه تأثیر داشته باشد، این سرود دشمن شکن است و در ورزشگاه آزادی صد هزار نفر جمع می‌شوند و این سرود را سر می‌دهند و در مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و مناطق دورافتاده وقتی نگاه می‌کنی به این چهره‌های معصوم که دارند این سرود را سر می‌دهند، اشک در چشم خیلی‌ها حلقه می‌زند.

امام جمعه بخش گلستان در ادامه سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز تبلیغ و اطلاع رسانی، سالروز تأسیس جهاد سازندگی، روز اصناف و هفته صرفه جویی در مصرف آب را گرامی داشت.

نورپور با اشاره به کمبود سرانه‌های تفریحی و ورزشی در بخش گلستان، اظهار داشت: استخر قلعه میر همانند زورخانه گلستان افتتاح شده ولی همچنان تعطیل است، مسئولین امر باید پاسخ دهند که اگر این مجموعه‌ها قابلیت بهره برداری نداشت چرا افتتاح شدند و اگر امکان بهره برداری دارند، چرا درب آنها همچنان بسته است.

وی در ادامه به مسئله استخر گلستان اشاره کرد که موتورخانه آن به سرقت رفته و بیش از سه میلیارد تومان خسارت وارد شده است، گفت: در هر سه مورد باید با مسببان، عاملان و هر نوع قصوری برابر قانون برخورد شود تا جلوی تضییع حقوق مردم گرفته شود.

نورپور در پایان به قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ اشاره کرد که در سازمان امور اداری و استخدامی در حال بازنگری است و ابراز امیدواری کرد که به زودی تبعیضاتی که در پرداخت‌ها هست، رفع شود و حق هیچ کارمندی ضایع نشود.

