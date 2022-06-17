برنامه های مردم محور افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صباحی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان گفت: مقام معظم رهبری بزرگترین مدافع و حامی مردم در همه ابعاد هستند و تا کنون کسی مانند ایشان از مردم حمایت نکرده است.

وی عنوان کرد: با نگاهی به گذشته می‌بینیم ایشان در هر حالتی پشتیبان و حامی مردم بوده اند و این مساله باید به الگویی برای همه تبدیل شود.

امام جمعه موقت کرمان بیان کرد: با جدیت می‌توانم بگویم که برجسته‌ترین ویژگی رهبری از نظر بنده دفاع از مردم در مقاطع مختلف است.

وی با اشاره به نقش مردم در انقلاب گفت: این مردم در صحنه‌های مختلف حامی انقلاب بوده اند و بصیرت خود را به رخ کشیده اند و همچنان این مسیر ادامه دارد و در مقابل مسئولان باید خدمتگزاران مردم باشند.