تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی شاهکار مدیریتی امام راحل بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان اصلاندوز با گرامیداشت روز جهاد کشاورزی، کشاورزی را یکی از محورهای بسیار مهم در توسعه کشور دانست و اظهار کرد: رونق کشاورزی باید یکی از اولویتهای مسئولان باشد.
وی با انتقاد از اینکه از ظرفیتهای کشاورزی منطقه به نحو احسن بهره برداری نشده است، خاطرنشان کرد: مدیریت حوزه آب در خلال بحث کشاورزی یکی از موضوعات قابل توجه است و از طرفی برنامهریزی برای کشت هدفمند متناسب با نیازهای جامعه و گسترش صنایع تبدیلی از جمله مواردی است که انگیزه کشاورزان را افزایش و رونق این بخش را موجب میشود.
امام جمعه اصلاندوز به سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی یکی از شاهکارهای مدیریتی امام راحل بود چرا که توجه به موضوع فرهنگ ارزشی به اندازه حیات ما دارد.
حجت الاسلام جعفرزاده گفت: انقلاب ما بر مبنای فرهنگ شکل گرفت و تداوم انقلاب نیز در شرایط حاضر و علی رغم تمام بمبارانهای فرهنگی دشمنان به سمت باورهای اخلاقی و فرهنگی ما نشان از قدرت گفتمان فرهنگی ما دارد.
وی تصریح کرد: غنای فکری که در تاروپود تفکرات فرهنگی کشورمان وجود دارد در هیچ کجای جهان پیدا نمیشود و قدرت و گفتمان فرهنگی ایران الگوی بی نظیر است.
امام جمعه اصلاندوز بیان کرد: سازمانهای فرهنگی و مذهبی مانند تبلیغات اسلامی نباید از رسالتهای حقیقی فرهنگی خود دور شده و دچار بروکراسیهای اداری شوند بلکه انتظار میرود مبنای حرکتی چنین سازمانهایی اثرگذاریهای ناب فرهنگی باشد که خروجی آن در کف جامعه نمود داشته باشد.
حجت الاسلام جعفرزاده اضافه کرد: با توجه به اینکه شهرستان اصلاندوز یک شهرستان نو پا میباشد هنوز ادارات به صورت کامل در شهرستان شکل نگرفته است و واقعاً جای تأسف است که هنوز سازمان بسیار مهمی چون تبلیغات اسلامی ادارهای در این شهرستان ندارد و این واقعاً یک نقیصه بزرگ فرهنگی محسوب میشود و قابل توجیه نیست.
وی گفت: هزینهکرد برای سازمانهای فرهنگی باری بر دوش مسئولان نیست بلکه ارزش افزوده است، به عنوان یک کارشناس فرهنگی کوچک با تمام باور تاکید میکنم که اگر مسائل فرهنگی و مذهبی درست سازماندهی شود غالب مشکلات حل میشود چرا که بسیاری از معضلات جاری جامعه بی شک در یک نقطه به ضعفهای فرهنگی مربوط میشود.
خطیب جمعه اصلاندوز در بخشهای دیگر خطبههای نماز جمعه با اشاره به صحبتهای اخیر نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: در رابطه با جهت گیری ها و یاوه گویی های بزدلانه رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر لازم است به چند نکته توجه کنیم، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیراً گفت که ما "سر اختاپوس را هدف میگیریم " بررسی چرایی و چگونگی این صحبتها در مقطع زمانی کنونی باید قابل توجه باشد و لذاست که ماجرا در یک پازل کامل دیده شود.
وی افزود: ایران در حین یک مذاکره است و از طرفی اخیراً آژانس بین المللی قطعنامهای علیه ایران تصویب کرده است همچنین در داخل کشور نیز گاهی برخی اعتراضات پراکنده دیده میشود همه اینها با هم یک انگیزه میشود تا رژیم غاصب به فکر هدف قرار دادن سر اختاپوس و تفکرات این چنینی قرار بگیرد که واقعاً مضحک و خنده دار است، رژیمی که در لحظات پایانی عمر خود به سر میبرد بخواهد کشوری را هم تهدید کند.
حجت الاسلام جعفرزاده گفت: دشمنان ما را عامل اصلی جریان مقاومت غرب آسیا میدانند و بر این اساس است که در پی تضعیف جمهوری اسلامی ایران هستند البته بدیهی است که مبنای انقلاب ما در دل تمام آزادیخواهان جهان و هر کس که وجدان بیدار داشته باشد اثرگذار است.
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