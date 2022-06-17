کاشت پنبه و زعفران در برنامه کشاورزان چهارباغی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قادر محمدی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه چهارباغ اظهار کرد: صرفهجویی تنها راه علاج بحران آب کشور است، در این راستا باید بتوانیم منابع محدود آبی خود را مدیریت کنیم.
وی بیان کرد: کشاورزان روز قیامت بهترین مقام و نزدیکترین منزلت را به خداوند دارند در روز قیامت آنان با نامِ «مبارک» خوانده میشوند.
امام جمعه چهارباغ تصریح کرد: کاشت پنبه و زعفران به علت نیاز کمتر به آب در برنامههای کشاورزان و جهاد کشاورزی شهرستان قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل اتاق اصناف ضروریترین نیازهای صنوف شهرستان چهارباغ است.
صهیونیستها به خوبی میدانند که فروپاشی رژیم کودککش اسرائیلی نذدیک است و چیزی از این رژیم منحوس در جهان باقی نخواهد ماند.
نظر شما