نبود آب شرب و راه دسترسی مشکل اصلی مردم روستاهای خلخال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کریم اسدی در خطبه‌های نماز جمعه خلخال اظهار کرد: سهم خواهی ضربه به پیکره کشور است و منطق آن است که در انتصابات در استان و شهرستان‌ها، اصل شایسته سالاری رعایت شود.

امام جمعه خلخال با اشاره به تأسیس جهاد سازندگی به دستور امام راحل در سال ۱۳۵۸ با قدردانی از همت جهاد گران و این که لقب سنگر سازان بی سنگر بر روی جهادگران و کارکنان این نهاد است گفت: در روستاهای شهرستان خلخال بعد از ۴۳ سال از گذشت انقلاب اسلامی هنوز مشکلات سدهای معیشتی و راه‌ها اصلی ترین مشکل پیش روی مردم در روستاها است.

حجت الاسلام اسدی مطالبه اصلی مردم خلخال را جاده خلخال کلور درام عنوان و گفت: سعی شود با نظارت مسؤولین ساخت این جاده با برنامه ریزی و رعایت کلیه اصول و زمانبندی لازم و قول داده شده به مردم اجرایی و عملیاتی و تکمیل شود.

امام جمعه خلخال با اشاره به مناسبت‌های هفته، هفته قوه قضائیه را تبریک گفته و تصریح کرد: اصل و اساس زندگی مردم در دست کارکنان این قوه است و باید تلاش شود خدمت رسانی به بهترین نحو انجام گیرد.

حجت الاسلام اسدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام کرونایی و تلاش کارکنان وزارت بهداشت و مجموعه شهرستانی در این امر از زحمات آنان قدردانی کرد.