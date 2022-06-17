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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۴۵

اجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده در زاهدان برگزار می‌شود

اجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده در زاهدان برگزار می‌شود

زاهدان- اجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده در زاهدان با حضور دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها روز یکشنبه موزخ ۲۹ خرداد ماه در زاهدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد رسانه ستاد مردمی برگزاری مراسم سلام فرمانده در زاهدان، اجتماع بزرگ خانوادگی «سلام فرمانده» با حضور خانواده‌ها، دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها روز یکشنبه ۲۹ خردادماه جاری ساعت ۱۷:۳۰ در زمین چمن ورزشگاه ۱۵ هزار نفری دهکده المپیک زاهدان و با حضور حاج ابوذر روحی برگزار می‌شود.

فروردین ماه امسال نماهنگ و سرود سلام فرمانده با صدای ابوذر روحی و به تهیه کنندگی حجت‌الاسلام سعید نعیمی منتشر شد که خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و این روزها بارها در شبکه‌های مختلف با ویدئوهای حماسی و مردمی بازپخش می‌شود.

کد مطلب 5516623

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