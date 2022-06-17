به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد رسانه ستاد مردمی برگزاری مراسم سلام فرمانده در زاهدان، اجتماع بزرگ خانوادگی «سلام فرمانده» با حضور خانواده‌ها، دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها روز یکشنبه ۲۹ خردادماه جاری ساعت ۱۷:۳۰ در زمین چمن ورزشگاه ۱۵ هزار نفری دهکده المپیک زاهدان و با حضور حاج ابوذر روحی برگزار می‌شود.

فروردین ماه امسال نماهنگ و سرود سلام فرمانده با صدای ابوذر روحی و به تهیه کنندگی حجت‌الاسلام سعید نعیمی منتشر شد که خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و این روزها بارها در شبکه‌های مختلف با ویدئوهای حماسی و مردمی بازپخش می‌شود.