به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر امروز در خطبههای نمازجمعه مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با بیان اینکه امروز در موقعیت حساسی در کشور زندگی میکنیم، اظهار کرد: از یک طرف فشار معضلات اقتصادی و معیشتی و از طرف دیگر، فرصتهای قابلتوجهی در عرصه جهانی در مسیر ما قرار گرفته است.
وی، شناخت مشکلات و فرصتها را در شرایط امروز بسیار حائز اهمیت دانست و ادامه داد: اگر مردم فرصتها را بشناسند و با آن آشنا باشند، امید و نشاط در زندگی اجتماعی پیدا میشود و اگر مبدأ مشکلات و معیشت را بدانند، مردم و مسئولین دستبهدست هم در مقام حل مشکل و از بین بردن موانع برمیآیند.
امام جمعه مشهد مقدس به اجرای طرح اقتصادی در اصلاح ارز ترجیحی اشاره و خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی، معیشتی و گرانی واقعیتی ملموس برای همه مردم است که باید آن را پذیرفت؛ حرکت اخیر دولت یک حرکت اقتصادی با هدف تحقق عدالت اجتماعی در جامعه بود که دارای عوارضی نیز هست
وی اضافه کرد: وقتی دولت بخواهد از جیب ۴ هزار و ۱۲۰ نفر، میلیاردها دلار سرمایه کشور را بیرون بکشد و به جیب ۷۴ میلیون جمعیت کشور برگرداند، بدیهی است کسانی که رانتخواری و سوءاستفاده کردند آرام نمینشینند و به دنبال جبران این سودها از راههای دیگر خواهند بود.
آیتالله علمالهدی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی، قضائی و نهادهای حاکمیتی باید در مقابل این افراد حرکت جدی داشته باشند، ابراز کرد: سرمایه آقایی به خاطر تسهیلات دولت بوده و وقتی به او گفتند ارز ۴۲۰۰ نمیدهیم که واردات انجام بدهی، حق مردم را به قیمت گزافه به آنان عرضه کرده و یا در انبارها احتکار کرده است، مسئولین ما نباید در قبال این مسائل بیتفاوت باشند.
وی با بیان اینکه واگذاری تعیین قیمتها به عرضه و تقاضا امری صحیح اما نیازمند اوضاع آرام اقتصادی است، گفت: در جامعهای که از یک طرف دچار تحریم دشمن است و از طرف دیگر دست رانتخواران را قطع کرده و با سودجویان در حال مبارزه است، اجرای این طرح با چالش مواجه میشود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه همه دستگاههای حاکمیتی در مقابل ناراحتی و فشار بر مردم مسئول هستند و نباید بیتفاوت باشند، تصریح کرد: حاکمیت این کشور یک حاکمیت دینی است از این رو، آنجایی که مردم و کیان کشور تهدید میشود، همه مسئول هستند و باید به میدان بیایند.
وی افزود: مردم و مسئولان باید موقعیتشناس باشند و با شناخت صحیح مشکلات، به هم کمک کنند زیرا آنجایی که مردم در صحنه باشند، همه مشکلات حل میشود.
آیتالله علمالهدی با بیان اینکه در کنار مشکلات، سلسله فرصتهایی نیز وجود دارد، اظهار کرد: در شرایطی هستیم که مسئله تحریم نه تنها خنثی میشود بلکه حتی دشمن به بیاثر بودن آن نیز اعتراف میکند.
وی بیان کرد: اینکه از ابتدا میگفتند باید با برجام بسازیم، فکر غلطی بود که البته استمرار آن غلطتر است زیرا در هفتهای که گذشت، فرصتهای پررونقی به خاطر دیپلماسی اقتصادی دولت برای جامعه ما پیش آمد که بدون برجام و بی آنکه بخواهیم وابسته به خارج باشیم، برقرار شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به قراردادهای اقتصادی بزرگ با سایر کشورهای جهان، گفت: فروش یک نفتکش بزرگ و سفارش ساخت دو نفتکش دیگر برای ونزوئلا فرصت بسیار ارزشمندی بود که باید از آن بهره برد؛ در کنار آن، چندین نفر از رؤسای جمهور و مقامات عالیرتبه کشورهای همسایه توافقنامههای همکاری مؤثری با ایران امضا کردند.
وی گفت: ۲۰ تفاهم همکاری با ونزوئلا و ۱۷ تفاهم همکاری با کشورهای همسایه از جمله فرصتهایی است که در توسعه صادرات میتواند کمک کند و در سایه آن میتوان اقتصاد کشور را به ثبات رساند.
آیتالله علمالهدی با تأکید بر ضرورت حفظ ارزشهای دینی در متن جامعه؛ متذکر شد: در کنار شناخت مشکلات و منشأ آنها، اگر بنا شد موقعیت دینی و اسلامی جامعه را حفظ کنیم تا برکات الهی ما را فرابگیرد، مشکلات ما حل شود و فرصتهای غیرقابلپیشبینی برای ما پیش بیاید، باید ارزشهای دین که مورد رضای الهی است در زندگی اجتماعی ما سایه بیندازد.
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