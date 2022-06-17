به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان پارس آباد که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به توقیف کشتی ایران توسط یونان و با بیان اینکه مقاومت ملت ایران در همه عرصه‌ها حیات انقلاب را بیمه کرده است، اظهار کرد: مقاومت در برابر دزدی دریایی یونانی‌ها باعث کوتاه آمدن آنها شد و در طول حیات انقلاب هر کجا ایستادگی و پایداری نموده ایم نتیجه مطلوب گرفته ایم.

وی با بیان اینکه سردمداران کشور آذربایجان باید بخاطر هتک حرمتها و توهین به مقدسات عذرخواهی کنند، تاکید کرد: از کشور همسایه آذربایجان می‌خواهیم با هتک حرمت کنندگان به مقدسات مسلمانان به اشد وجه برخورد کرده و روحانیون و علمای زندانی را در اسرع وقت آزاد کنند.

حجت الاسلام باقری بنابی با اشاره به اینکه افزایش بعضی از قیمت کالاهای غیر یارانه ای منطقی نیست، تاکید کرد: از مسؤولان استانی و شهرستانی و از اداره صنعت و معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی می‌خواهم با عاملین گران فروشی و متخلفان برخورد قانونی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان پس از برداشت کاه و کلش مزارع را آتش نزنند، تصریح کرد: آتش زدن کاه و کلش پس از برداشت گندم و جو هم به محیط زیست آسیب می‌زند و هم مواد مغذی زمین را دچار آسیب می‌کند و همچنین کشاورزان و دامداران در حمل کلش و کنجاله‌ها طوری حمل کنند که در شهر پخش نشود و مردم به درد سر نیفتند.

خطیب جمعه پارس آباد در خصوص ویژگی صفات متقی، بیان کرد: راست گویی و امانت داری و وفا به عهد و پرهیز از تفاخر و پرهیز از بخل و صله ارحام و مهربانی با ضعیفان و ایثار و نیکی نمونه‌هایی از صفات متقی است.

وی ضمن تاکید بر ترویج پرداخت زکات گفت: پرداخت زکات موجب برکت عمر و مال و گشایش در زندگی فقرا و نیازمندان می‌شود و کشاورزان پرداخت زکات را در اولویت قرار دهند.