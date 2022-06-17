نقش مهم سازمان تبلیغات اسلامی در عمران و آبادانی فعالیت مساجد

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد با اشاره به شاخصه‌های دوست خوب اظهار کرد: دوست خود در دنیا انسان را به سوی تقوا و عمل صالح کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه دوست خوب یار و یاور ما در حق و عدالت است، افزود: دوستانی که انسان را در دنیا برای مسائل دنیایی و فساد یاری می‌کنند در اخرت حال بدی خواهند داشت.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به سالروز تأسیس جهاد سازندگی ادامه داد: دشت قزوین فرصتی مناسب برای بی نیازی کشور در محصولات کشاورزی است.

وی تاکید کرد: کم آبی یک دغدغه برای همه کشورها است و همه باید تلاش کنیم تا به مکانیزه کردن کشاورزی و استفاده بهینه از آب و خاک بهترین بهره برداری را از محصولات کشاورزی داشته باشیم.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: دولت امروز بیش از هر زمانی به این نتیجه رسیده که پیشرفت کشور نیازمند همراهی و اعتماد مردم است، تاکید کرد: راه توسعه و پیشرفت کشور تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و دور شدن از کشورهایی است که در هر برهه‌ای سعی کرده‌اند به این کشور و مردم آن آسیب بزنند.

وی یکی از راه‌های مهم استقلال کشور را در حوزه کشاورزی دانسته دانسته و اضافه کرد: گندم اولویت نخست کشاورزی است و دشت قزوین می‌تواند به فرصتی برای خودکفایی در حوزه گندم تبدیل شود.

آیت الله عابدینی با اشاره به اینکه نباید اجازه سو استفاده منفعت طلبان از نیازهای اساسی مردم را بدهیم، گفت: همه باید برای تولید و خودکفایی در محصولات مورد نیاز مردم از جمله گندم و نان را فراهم کنیم.

وی با اشاره به رشد زکات در استان قزوین تاکید کرد: در دوره‌ای درآمد استان از زکات تنها یک میلیارد تومان بود اما امروز این رقم به ده‌ها میلیارد تومان رسیده است.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه با پرداخت این زکات برای مردم نیازمند نیز به همان میزان رفاه ایجاد شده است، تاکید کرد: نباید در ادای این فریضه کوتاهی کنیم و اگر به این مسائل توجه کنیم خداوند برکاتش را شامل حال ما می‌کند.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: روشنی امروز چراغ مساجد به برکت زحمت نیروهای خدوم این سازمان است.

این مسئول یادآور شد: در رأس سازمان تبلیغات یک جوان اندیشمند قرار دارد که با یک تیم جوان و فعالی که هم رهبری را خوب درک می‌کنند و هم درک دینی درستی دارند، پای کار هستند.

آیت الله عابدینی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی نقش مهمی در عمران و آبادانی فعالیت‌های مسجد و احیا فعالیت‌های قرآنی دارد و امیدواریم این نقش در قزوین نیز بیش از پیش عملیاتی شود.

این مسئول با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضائیه که با عنوان هفته عدالت نامگذاری شده است، ادامه داد: قاضیان عدالت محور پناه مردم هستند.

امام جمعه قزوین در پایان با اشاره به برگزاری باشکوه تجمع «سلام فرمانده» در قزوین ضمن تقدیر از تمامی دست اندرکاران این همایش با شکوه تاکید کرد: این سرود از مرزهای کشور ما عبور کرد و در کشورهای بسیاری به زبان فارسی و یا به زبان خودشان خوانده شد.