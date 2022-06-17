رسانه های غربی مسائل ایران را بزرگ و غیرواقعی نشان می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام الله نور کریمی تبار در خطبههای نماز جمعه ایلام اظهار کرد: باتوجه به وجود برخی مشکلات معیشتی و اقتصادی، دولت، مردم و مسئولان باید با همراهی و همکاری همدیگر بر این معضلات موجود غلبه و ضمن کنترل تورم افسارگریخته، با کسانی که قدرت خرید مردم را پایین آوردهاند، برخورد جدی و قانونی اعمال کنند.
وی عنوان کرد: نکته مهم اینکه دولت باید مدیران لایق، شایسته و جوان را جایگزین مدیران نالایق کند تا اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دولتمردان سلب نشود.
کریمی تبار با بیان اینکه تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی اکنون جهانی شده است، ادامه داد: اروپا و آمریکا نیز درگیر مشکلات تورمی هستند، اما رسانههای معاند به گونهای القا میکنند که این گونه مشکلات و مسائل فقط در داخل ایران است و در سایر نقاط دنیا اوضاع بدون مشکل کمبود کالا و تورم است تا حس بدبینی در بین مردم شکل بگیرد.
امام جمعه ایلام یادآور شد: علاوه بر رسانههای معاند برون مرزی، برخی از رسانههای داخلی نیز خواسته یا ناخواسته در جبهه دشمن قلم میزنند و به اخبار منفی و مشکلات موجود بیشتر از نقاط قوت میپردازند، در حالی که باید خط مشی این رسانهها در راستای منافع کشور و بیان نقاط قوت و موفقیتها داخلی و بین المللی تغییر کند.
وی گفت: در حالی که فجایع و مشکلات بسیار بزرگی در اسرائیل و آمریکا روی میدهد که رسانههای غربی یا به آن نمیپردازند یا گذرا از آن عبور میکنند، اما مسائل مربوط به ایران را بزرگ و غیرواقعی نشان میدهند.
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