فضای مجازی آلوده در خدمت دشمنان دین و مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم حسینی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه فردیس اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) در یک روایت بسیار زیبایی فرمودند که از هم نشینی با مردگان بپرهیزید، عرضه شد یا رسول الله مردگان کیستند؟ فرمودند: هر انسان توانگر و سرمایه داری که ثروتش او را سرمست کرده باشد.

وی ادامه داد: البته همه سرمایه‌داران این چنین نیستند، بلکه بسیاری از آنها انسان‌های خوب خدا هستند، اما بعضی‌ها هم کم ظرفیت هستند که سرمست ثروت می‌شوند.

امام جمعه فردیس بیان کرد: شهید چمران نمونه عالی ایمان و تقوی و الگوی شایسته‌ای برای پیوند و تعهد و تخصص و علم و دین بود.

شهید چمران الگوی صاحب منصبان است

وی تصریح کرد: این شهید بزرگوار الگوی خوبی برای صاحب منصبان بود، وزیری بود که میز ریاست او را زمین گیر و دنیا زده نکرد، نماینده مجلسی اهل شهادت و جهاد بود که درد دین و دغدغه مردم را داشت، الگوی زیبایی از خدمت‌گزاری بی‌منت بود، عارف حقیقی بود و افتخار مجاهدان در راه خدا، به تعبیر حضرت امام (ره) جنگجویی پرهیزکار، معلم متعهد، شهادت ایشان شهادت انسان ساز بود.

حسینی خاطرنشان کرد: اگر جامعه ایمانی و بر اساس تقوی باشد، اصناف، بازاریان و کسبه با انصاف خواهند بود.

وی افزود: اصناف قشر متدینی هستند که در همه عرصه‌های انقلاب، یار و یاور نظام اسلامی بودند، الان که دشمنان جنگ اقتصادی راه انداختند، به جای گران فروشی، کم فروشی یا احتکار به کمک نظام اسلامی و یاری مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه می‌شتابند.

امام جمعه فردیس با بیان اینکه مالیات یک تکلیف شرعی و قانونی، ولی باید منصفانه باشد، گفت: البته دولت هم باید در اخذ مالیات انصاف داشته باشد، مالیات بر درآمد باشد، وقتی درآمدی نبود چه مالیاتی؟ مالیات گریزی و فرار مالیاتی هم شرعا حرام است و هم تخلف قانونی است، اجازه نمی‌دهیم به صاحبان کسب و کارها اجحاف شود، اما اجازه فرار مالیاتی هم نمی‌دهیم.

دیپلماسی اقتصادی فعال دولت زمینه‌ساز گشایش اقتصادی

حسینی اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی فعال دولت، زمینه ساز گشایش اقتصادی و خنثی سازی تحریم‌ها است.

وی بیان کرد: دولت آیت الله رئیسی اثبات کرد که بدون fatf و برجام می‌تواند دیپلماسی اقتصادی را رونق بخشد ، دیدارها و انعقاد سند همکاری‌های بین المللی و چند جانبه با ونزوئلا، ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان، هندوستان و عراق در ابعاد مختلف اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری و فرهنگی نوید بخش عبور از مشکلات اقتصادی خواهد بود، به ویژه امضای سند همکاری ۲۰ ساله با ونزوئلا اهمیت ویژه‌ای دارد.

امام جمعه فردیس تصریح کرد: این همه افتخارات و دستاوردهای انقلاب اسلامی و تلاش مسئولان به خاطر فضای مجازی بی‌صاحب انکار می‌شود بلکه برعکس تخریب انقلاب و ارزش‌ها و دولت انقلابی در دستور کار قرار می‌گیرد

وی ادامه داد: یک افسر موساد با خبرنگار رویترز مستقر در پاریس تماس می‌گیرد و می‌گوید: باید فضای مجازی و رسانه‌های بین‌المللی به گونه‌ای باشد که نخبگان در ایران را به این تحلیل برسانند که بدون برجام اقتصاد ایران شکست خواهد خورد.

برخی در شبکه‌های اجتماعی مزدور صهیونیست‌ها شده‌اند

حسینی تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای در داخل کشور در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و مطبوعات و محافل مزدور این صهیونیست‌ها هستند و همان اهداف را پیگیری می‌کنند، ما نمی‌گوییم فضای مجازی را ببندید، بستن فضای مجازی نه شدنی است، نه درست است، بلکه منضبط باشد، نظارت شود محل قتلگاه جوانان ما و انحراف سبک زندگی اسلامی و ایرانی ما نباشد، جولانگاه ضد انقلاب نباشد، آزاد باشد اما پایگاه دشمنان ملت ایران و انقلاب اسلامی نباشد.

وی خاطرنشان کرد: از باب تواصی به حق و تواصی به صبر، باید همدیگر و مسئولین را نقد منصفانه کنیم اما همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد امام (ره) در ۱۴ خرداد فرمودند: حس تقدیر از زحمات مسئولین نیز باید تقویت باشد لذا بنده به نوبه خودم از همه مسئولین زحمتکش و فعال ادارات و نهادهای فردیس، شوراهای شهر، شهرداری، مردم خوب، معتمدین، روحانیون و ائمه جماعات که در این برنامه‌های سرکشی هفتگی در محلات حضور پیدا می‌نمایند، خارج از ساعات اداری با جدیت پاسخگویی می‌کنند، صمیمانه سپاسگزارم، الحمدلله دستاوردهای بسیار خوبی داشته است، یکی از آنها برگشت حس امید و اعتماد سازی بین مردم و مسئولان و گره گشایی از شهروندان عزیز است.