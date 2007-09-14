اعزام تیم فوتسال امید به ماکائو ساختن تیمی برای آینده است

عباس ترابیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهمترین هدف ما از سفر به تایلند و رویارویی با تیم ملی فوتسال این کشور این بود که پیش از حضور در بازی های سالنی آسیا توان تیم امید فوتسال امید را در تقابل با یکی از تیم های مطرح آسیا که می تواند داعیه قهرمانی در بازی های ماکائو داشته باشد را بسنجیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دیدار با تیم فوتسال امید ایران از اهمیت ویژه ای برای تیم ملی تایلند برخوردار بود و این تیم به نوعی در مصاف با ایران کسب اعتباری را جستجو می کرد که در مسابقات قهرمانی آسیا تا حدودی بدان خدشه وارد شده بود. به همین خاطرمسئولان فدراسیون تایلند در بحث تبلیغاتی و اخبار حول و حوش بازی به هیچ عنوان اشاره نمی کردند که تیم فوتبال امید ایران به بانکوک آمده است و تاکید داشتند قراراست تیم کشورشان با تیم ملی ایران که قهرمان فوتسال آسیاست روبرو شود.

رئیس کمیته فوتسال اذعان داشت: تایلندی ها با این پیش زمینه فکری به دنبال آن بودند تا شاید با تکیه بر فشار تماشاگران و نفوذ داوری مقابل تیم کشورمان به نتیجه لازم دست یابند. در این راه تمهیدات لازم را نیز اندیشیده بودند تا شاید مقابل ما به نتیجه لازم دست یابند اما برتری تیم جوان ایران در بازی دوم همه برنامه های آنها را به هم ریخت.

وی با تشریح شرایط تیم فوتسال امید ایران در دو بازی مقابل تایلند گفت: تیم ما در بازی نخست گرچه بازی خوبی را به نمایش گذاشت اما در نتیجه گیری ضعیف عمل کرد اما در بازی دوم با وجود ناداوری تایلندیها توانستیم به نتیجه خوبی دست پیدا کنیم و با وجود اینکه داور 11 دقیقه وقت بازی را ادامه داد تیم میزبان را با شکست 2 بریک روبرو کردیم.

ترابیان در پاسخ به انتقادی که پیرامون تیم امید مطرح شده است، گفت: ما با تیمی راهی تایلند شدیم که میانگین سنی آن کمتر از 23 سال بود و اکثریت بازیکنان آن را نفراتی با شرایط سنی امید و بزرگسالان تشکیل می دادند.

وی با اشاره به اهداف بلند مدت کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، ادامه داد: هدف ما ساختن تیمی جدید برای مسابقات جام جهانی 2008 برزیل است که بازی های سالنی آسیا پیش درآمدی برای این رقابت هاست. ما با فرستادن تیم امید خود به مصاف تیم های ملی فوتسال ژاپن، چین و تایلند در بازی های سالنی آسیا به دنبال نتیجه نیستیم و شجاعانه در اندیشه ساختن تیمی جوان برای آینده فوتسال کشور هستیم.