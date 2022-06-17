سیل در خراسان شمالی ۳ منزل مسکونی را تخریب کرد

ابوالفضل محبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع بارشهای رگباری در نوار شمالی خراسان شمالی سبب وقوع سیلاب در روستای ۲۰۴ خانواری تکله قوز شهرستان راز و جرگلان شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی ادامه داد: در پی این بارش بلافاصله تیمهای تخصصی هلال احمر به منطقه مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به تخریب سه منزل مسکونی بر اثر جاری شدن سیلاب، تیمهای عملیاتی با برپایی چادر امدادی این خانوادهها را اسکان اضطراری دادند.
محبان گفت: تیمها به سرعت منازل آسیب دیده را که با آب گرفتگی مواجه بودند، تخلیه کردند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی بیان داشت: در حال حاضر ۳ تیم عملیاتی ۵ نفره با تجهیزات تخصصی در منطقه حادثه دیده مستقر هستند و در حال امدادرسانی هستند
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