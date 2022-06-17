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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۱۳

مدیرعامل هلال احمر خراسان شمالی:

سیل در خراسان شمالی ۳ منزل مسکونی را تخریب کرد

سیل در خراسان شمالی ۳ منزل مسکونی را تخریب کرد

بجنورد- مدیرعامل هلال احمر خراسان شمالی با اشاره به وقوع سیل در روستای تکله قوز شهرستان راز و جرگلان، گفت: ۳ منزل مسکونی در این حادثه تخریب شده است و امدادرسانی به آسیب دیدگان ادامه دارد.

ابوالفضل محبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع بارش‌های رگباری در نوار شمالی خراسان شمالی سبب وقوع سیلاب در روستای ۲۰۴ خانواری تکله قوز شهرستان راز و جرگلان شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی ادامه داد: در پی این بارش بلافاصله تیم‌های تخصصی هلال احمر به منطقه مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به تخریب سه منزل مسکونی بر اثر جاری شدن سیلاب، تیم‌های عملیاتی با برپایی چادر امدادی این خانواده‌ها را اسکان اضطراری دادند.

محبان گفت: تیم‌ها به سرعت منازل آسیب دیده را که با آب گرفتگی مواجه بودند، تخلیه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی بیان داشت: در حال حاضر ۳ تیم عملیاتی ۵ نفره با تجهیزات تخصصی در منطقه حادثه دیده مستقر هستند و در حال امدادرسانی هستند

کد مطلب 5516657

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