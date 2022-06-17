سیل در خراسان شمالی ۳ منزل مسکونی را تخریب کرد

بجنورد- مدیرعامل هلال احمر خراسان شمالی با اشاره به وقوع سیل در روستای تکله قوز شهرستان راز و جرگلان، گفت: ۳ منزل مسکونی در این حادثه تخریب شده است و امدادرسانی به آسیب دیدگان ادامه دارد.