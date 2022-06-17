لزوم پاسخگویی مسئولین در خصوص وضعیت سخت مستاجرین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله شعبانی موثق با بیان اینکه امروز در دنیا اکثر کشورها با موضوع کشاورزی درگیر هستند، ادامه داد: تقریباً یک سوم کشور ایران قابلیت اینکه درآن کشاورزی انجام شود وجود دارد البته این ظرفیت یک سوم در کشور ما مورد استفاده قرار نگرفته است و یا بسیار کمتر از این عدد به صورت بالفعل کشاورزی در آن اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در استان همدان صنعت اول و بیشترین اشتغال ما در بخش کشاورزی است و بالغ بر ۳۰ درصد و یک سوم اشتغال را کشاورزی تشکیل می‌دهد و با توجه به هفته کشاورزی باید به این مسئله توجه ویژه ای کرد چون بسیار در زندگی مهم است.

شعبانی موثق بابیان اینکه اولاً اگر به صنعت کشاورزی توجه جدی شود فرصت‌های شغلی فراوانی در استان و کشور فراهم می‌شود افزود: اما متأسفانه در این مورد توجه جدی انجام نشده است و برخی معضلات فرهنگی هم در این زمینه وجود دارد و از این فرصت‌های بزرگ می‌توان در استان اشتغال فراهم کنیم که متأسفانه استفاده نشده است.

وی ادامه داد: به برخی از آسیب‌های بخش کشاورزی که وزارت و وزیر جهاد به آن اشاره کرده‌اند می‌پردازیم که شامل عدم توسعه کشاورزی قراردادی است بدین صورت که کشاورز باید تشخیص دهد که چه محصولی را بکارد و بعد از اینکه برداشت می‌کند باید منتظر بماند بازاری برای این محصول وجود دارد یا ندارد.

نماینده ولی فقیه در همدان افزود: امروز در دنیا با توجه به آمارها ۴۰ درصد نشان می‌دهد که کشاورزی‌ها قراردادی است و قبل از اینکه کشاورز بخواهد محصولی را کشت کند، دولت با او قرارداد می‌نویسد و با او هماهنگ، توصیه و کشت را مدیریت می‌کند و با یک قیمت مشخص بفروش می‌رساند و تکلیف کشاورز با توجه به قیمت تضمینی وجود دارد و امنیت شغلی برای کشاورز موجود است.

وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب اسلامی تاکید کرده‌اند برنامه زیاد داریم اما باید این برنامه‌ها اجرا شود، ادامه داد: مشکل وقتی برطرف می‌شود که آئین نامه‌ها اجرایی شود صرف اینکه طرحی را طبق آسیب‌ها بشناسیم این کار گره ازکار جامعه برطرف نمی‌کند چون آسیب‌ها مشخص است، راهکارها و برنامه‌ها تقریباً واضح است انتظار بر این است که مدیریت اجرایی کشور در میدان اجرا کار را قوی پیش ببرند.

شعبانی موثق یادآور شد: آمار کشاورزی در کشور ما بسیار ضعیف است و با این وضعیت آب در استان و کشور گاهی موارد محصولاتی که آب بر هستند که باید در این مورد مدیریت جدی صورت بگیرد و وارد قرارداد شوند که مشکلات مرتفع شود.

وی گفت: کمبود سرمایه گذاری و غفلت از سرمایه گذاری در مسئله کشاورزی وجود دارد و باید بدانیم در سطح کشور کشاورزی را جدی نگرفته‌ایم خیلی از سرمایه‌ها و درآمدهای کشور در بخش‌های صنعتی سرمایه گذاری می‌شود اما در استان همدان در مسئله کشاورزی سرمایه گذاری چندانی نشده است.

نماینده ولی فقیه بابیان اینکه خام فروشی در استان همدان بسیار برجسته است تصریح کرد: چقدر صنایع تبدیلی برای اینکه خام فروشی اتفاق نیفتد ایجاد شده است و چقدر در این رابطه سرمایه گذاری شده است.

وی گفت: آمارها نشان می‌دهد که ما در بازارهای منطقه بوسیله محصولات حضور جدی نداریم و سفره منطقه از محصولات ایرانی تغذیه نمی‌شود و آمار درصدی بسیار پایین است و باید از این زمینه استفاده بهینه کرد با توجه به ظرفیت بزرگ آب و خاکی که در منطقه ما وجود دارد، دولت با سیاست‌های خود می‌تواند کشاورزی و بهره وری را افزایش دهد.

شعبانی موثق ادامه داد: توجه به سوق دادن سرمایه گذاران خصوصی به بخش کشاورزی بسیار مهم است، سرمایه داران می‌توانند به راحتی وارد این عرصه شوند و نیاز به حمایت دولت دارند و باید کشاورزی کشور و استان خود را به فن آوری پیشرفته سوق دهیم و از فضای سنتی کشاورزی خارج شویم با توجه به وضعیت آب این کاری ضرورت است.

این مقام مسئول بابیان اینکه منابع منافع محصولات کشاورزی را در نظر بگیریم این منابع منافع باید به خود کشاورز برسد چون کشاورز زحمت فراوانی می‌کشد منافع و سود محصول به جیب دلالان می‌رود افزود: مدیریت اجرایی کشور در میدان اجرا کار را قوی پیش ببرد.

شعبانی موثق با تاکید بر اینکه کشور به شبکه اقتصادی نیاز دارد ولی سوداگرانی که در این بسترهای نواسانات بازار سو استفاده می‌کنند و دنبال منافع شخصی خود هستند تصریح کرد: تا یک مشکل اقتصادی در کشور پیش می‌آید این سوداگران وارد بازار می‌شوند وبازار را بهم می‌ریزند.

وی با بیان اینکه نباید اقتصاد کشور ما به سمت دلال پروری حرکت کند اگر اقتصاد ما به سمت دلال پروری حرکت کند تولید رونق پیدا نمی‌کند و دلالی کار محکومی است، اضافه کرد: دستگاه‌های نظارتی و مسئولین چه وظیفه‌ای دارند و آیا قرار است بازار در دست دلالان باشد و آنها قیمت‌ها را مشخص کنند، اگر شبکه توزیع منطقی طراحی شود و نظارت بر همه چیز اتفاق بیفتد و قانون حمایت کند خیلی مشکلات اقتصادی حل می‌شود و جالب اینکه این دلالان با سود زیاد فرار مالیاتی هم دارند و مالیات پرداخت نمی‌کنند.

نماینده ولی فقیه تاکید کرد: ابزار کنترل بازار باید بدرستی طراحی شود، امروز وضعیت مستأجران بسیار سخت است و چه کسی پاسخگو است؟ مگر دستور داده نشده است که ۲۵ درصد اجاره بها اضافه شود چرا دستور مشکل را حل نکرده است، چون پیگیری صورت نگرفته است.

شعبانی موثق بابیان اینکه وقتی دستور، طرح و لایحه‌ای داده می‌شود باید دولت پیگیر اجرایی شدن آن شود، خاطرنشان کرد: انتظار مردم این است که برنامه‌ها درست اجرایی شود و مشکل مستأجران حل شود، فضای استیجاری در کشور و استان همدان بسیار فضای سختی است و دولت باید توجه کند و مردم هم باید به عنوان صاحبخانه اشکالات خود را برطرف کنند و در این فضای سخت به هم رحم کنیم.

وی با بیان اینکه بالاترین همکاری‌های آژانس را در کشور بوسیله برجام داشته‌ایم و محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای در کشور اتفاق افتاده است و هیچ کشور به اندازه ایران همکاری با آژانس نداشته است، اضافه کرد: دشمن و آژانس می‌داند که جمهوری اسلامی دنبال بمب هسته نیست و نخواهد بود اما متأسفانه با مدارک جعلی به کشور ما تهمت می‌زنند و تحریم‌های جدید مطرح شده است و جالب اینکه می‌گویند باید به برجام برگردیم.

شعبانی موثق گفت: متخلف باید به برجام برگردد، آنها تخلف کرده‌اند و تمام تعهدات را جمهوری اسلامی رعایت کرده است و بالاترین نظارت‌ها و بسترها را برای شما فر اهم کرده است و مطمئن شدید که کشور ما دنبال این مسائل نیست و امیدواریم عاقلانه در این زمینه برخورد شود.