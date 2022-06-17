پیشگامی لامرد در شبکه سازی روحانیت

حجت الاسلام حسن قانع در حاشیه نشست هم اندیشی مبلغین و مبلغات جهادی جنوب فارس در لامرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این سفر به منظور همراهی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم حجت الاسلام دکتر احمد واعظی صورت پذیرفته است که یکی از اهداف این سفر نیز شناسایی ظرفیتهای تبلیغی جنوب است.
وی گفت: تشکلهای تبلیغی خوبی در منطقه جنوب کشور تشکیل شده است و توانمندسازی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای حوزه علمیه قم در عرصه تبلیغ و فرهنگ دینی را میطلبد.
وی گفت: امید است در آستانه ماه محرم فرایندسازی طلاب در عرصههای مختلف محتوایی، مهارتی و گفتمان سازی شاهد باشیم تا ظرفیتهای تبلیغی، علمی و پژوهشی را به سرانجام برسانیم.
وی افزود: از آنجایی که این مناطق جزو مناطق تلفیقی با برادران اهل سنت است به راحتی میتوان از ظرفیتهای محتوایی دفتر تبلیغات اسلامی قم با روحیه و رویکردی مناسب بهره برد و بستر خوبی را ایجاد کرد.
وی گفت: عمده مسائل ما در این مناطق که هر دو جریان درگیر آن است آسیبهای اجتماعی و فضای مجازی است که به صورت ویژه دنبال شود و امیدواریم به نقطه حل مسئله برسیم.
حجت الاسلام قانع ضمن اعلام این مطلب که شهرستان لامرد در حوزه شبکه سازی روحانیت پیشگام بوده است خاطرنشان کرد: بنا داریم این مدل و الگو را در شهرستانهای دیگر فارس و حتی خود شیراز را ایجاد کنیم.
او گفت: حس و روحیه ای که بین طلاب دینی وجود دارد را باید تقویت کنیم، و در راستای مأموریتهای محوله که مدنظر رهبری بویژه در حوزه مسائل جهاد تبیین است را به منصه ظهور برسانیم.
نظر شما