اصلاح الگوهای کشت و مصرف آب در حوزه کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد صباحی در خطبههای این هفته نمازجمعه کازرون با تبریک هفته جهاد کشاورزی، به اقدامات و طرحهای خوبی که در عرصه کشاورزی خصوصاً رسیدگی به وضعیت روستاها، توسط جهاد کشاورزی و از سوی دولتها صورت گرفته است اشاره کرد و گفت: امید است که با اصلاح الگوی کشت و مصرف آب، کاهش مصرف آب زیرزمینی، واردات کالاهای آببر بجای کاشت اینگونه محصولات و جاگزین کردن کشتهای استراتژیک و کم آببر، بتوانیم خشکسالیها را پشت سر بگذاریم.
او اضافه کرد: با توجه به اینکه اقتصاد شهرستانمان بر محور کشاورزی است، رعایت دستوالعملهای کارشناسان جهاد کشاورزی، راهکاری برای برخورداری از کشت پربازده و کنترل مصرف خواهد بود که رعایت آنها را ضروری میکند.
حجت الاسلام صباحی در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه گزینش اخبار و مطالب منعکس شده در فضای رسانهای و مجازی پیرامون وضعیت ایران و کشورهای غربی پرداخت و اظهار داشت: به اذعان صریح روزنامه و رسانههای خود کشورهای اروپایی، به دلیل افزایش تورم در آلمان، مردم ناچار به حذف یکی از وعدههای غذایی خود هستند. همچنین تورم در فرانسه رکورد شکسته و قیمت مسکن و اجاره آن، بیمه، آب و حتی نگهداری خودرو شخصی و… به شدت در حال افزایش است.
وی اضافه کرد: قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین حد خود رسیده و با ضریب ۱۲۰ فوتی در روز، رده نخست کشورهای دارای فوتی کروناست. از سویی خشونت با اسلحه در آمریکا طی شش ماه اخیر بیش از ۸ هزار نفر کشته در برداشته و موارد بسیاری نیز تیراندازی رخ داده است و مشکلات بسیار دیگری در کشورهای مختلف غربی وجود دارد که در فضای مجازی کشور ما اشاره نمیشود.
امام جمعه کازرون سپس به اتفاقات و برخی از خبرهای خوب موجود در کشور اشاره کرد و بیان داشت: نزدیک به ۶ میلیون از مردم ایران تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتهاند. در سال جاری قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان توسط دولت، ۱۳۰ درصد افزایش یافت. سازمان جهانی فائو اعلام کرده که تولید غلات در جهان کاهش یافته اما در ایران ۳۴ درصد افزایش یافته و ۲۵ درصد از واردات نیز کم شده است.
وی افزود: تعداد فوتیهای کرونا در ایران طی کمتر از یکسال از ۷۰۰ نفر به یک نفر رسیده است. تراز تجاری کشور برای دومین ماه متوالی مثبت شد و صادرات غیر نفتی از واردات بیشتر شده است. و بسیاری دیگر از اتفاقات و اخبار خوب در کشور وجود دارد که متأسفانه عمدتاً در فضای مجازی و رسانهای کشور منعکس نمیشوند.
امام جمعه کازرون اظهار داشت: اکنون با بررسی فضای مجازی کشور متوجه میشویم که چه شرایطی وجود دارد. اگر فوتیهای کرونا در آمریکا یک نفر و فوتی ما ۲۰۰ نفر بود، در فضای مجازی علیه ایران چه میشد؟ اگر این میزان قتل مسلحانه در ایران بود، و نه در آمریکا، چه جنجالهایی در فضای رسانه و مجازی رخ میداد.
وی با اشاره به اهمیت داشتن سوادرسانهای و افزایش تفکر انتقادی نسبت به مطالب رسانهها گفت: ما نباید جو کشورمان را به فضای مجازی بسپاریم و تصور کنیم کشور به بن بست رسیده و غرب را بهشت موعود ببینیم. بلکه وضعیت کشور را با چشم باز و با برون رفت از بسیاری مشکلات ببینیم و وضعیت غرب و کشورهای اروپایی را بررسی واقعی و دقیق کنیم.
خطیب جمعه کازرون خاطرنشان کرد: آیا بعضاً در رسانهها خبرهای مثبت کشور را میبینیم یا دائماً سیاه نمایی میشود؟ آیا در فضای مجازی، خبری از خدمات ارگانها و قوای مختلف میبینیم؟ خیر، ناچیز است. متأسفانه عمدتاً در فضای مجازی نه پیشرفتهای ما و نه مشکلات اروپا منعکس میشود. اما به یاری خدا با به ثمر رسیدن مأموریت دولت در برون رفت از مشکلات، چنانچه زمزمه نابودی اسرائیل شروع شده، همانطور که قرآن کریم وعده داده که عزت برای مسلمین است، ایران اسلامی عزتمندتر خواهد شد و مشکلات کشور از بین خواهند رفت.
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