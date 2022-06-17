به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرگزی در هشتمین کنفرانس جهانی نمایندگان جوان پارلمان‌ها که در شرم الشیخ - مصر برگزار می‌شود، به بیان تجربیات نمایندگان جوان مجلس شورای اسلامی ایران در حوزه بودجه ریزی و قانون گذاری در زمینه مقابله تغییرات اقلیمی پرداخت و در این راستا بر مساله ریزگردها در کشورمان به صورت ویژه تأکید کرد.

عضو گروه IPU مجلس شورای اسلامی، در یکی از نشست‌های تخصصی این کنفرانس با عنوان «نمایندگان جوان و نقش آنها در اقدامات زیست محیطی» ، ضمن انتقاد از برخی اقدامات از جمله عدم ایفای تعهدات بین المللی برخی کشورها در زمینه حفظ محیط زیست که پیامدهای منفی آن تغییرات جدی اقلیمی در کشورهای همسایه را به دنبال داشته است، گفت: «مساله ای همچون سدسازی و انحراف مسیر آب در کشورهای بالادست رودخانه‌های مشترک باعث ایجاد معضل گرد و غبار و تغییر اقلیم در کشورهای پایین دست از جمله کشورمان در مناطق جنوب شرق (سیستان)، غرب و مرکز کشور شده است.»

وی در این زمینه، از نمایندگان جوان مجالس عضو IPU خواست اینگونه مسایل را که از اهمیت بالایی برخوردار است، در دستور کار پارلمان‌های خود قرار دهند. سرگزی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی ایران، بر اهتمام ویژه نمایندگان مجلس در استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی و اختصاص بودجه در این زمینه، تأکید کرد.