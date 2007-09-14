مرتضی رزاق کریمی تهیه کننده فیلم "حس پنهان" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: "پنجشنبه 22 شهریورماه ساخت موسیقی متن فیلم توسط محمدرضا علیقلی به پایان رسید و طبق برنامه صداگذاری و میکس نیز زیر نظر علی علویان تا دو هفته دیگر به پایان می رسد و پس از آن فیلم آماده نمایش خواهد شد."

کرامتی و فروتن در "حس پنهان"

به گفته وی، اولین نمایش "حس پنهان" به احتمال فراوان در جشنواره بیست و ششم فیلم فجر خواهد بود. "حس پنهان" قصه زمانه ماست. زمانه ای که در غفلت، دیگران برایمان تصمیم می گیرند. در این فیلم محمدرضا فروتن، مهتاب کرامتی، آتیلا پسیانی، شهره سلطانی، حامد بهداد، نیوشا ضیغمی و شیوا بلوریان بازی دارند.

دیگر عوامل دست اندرکار تولید این پروژه سینمایی عبارتند از مشاور کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا، بازنویس فیلمنامه: فریدون فرهودی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، طراح جلوه‌های ویژه: اصغر پورهاجریان، محصول مشترک دکافیلم و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.