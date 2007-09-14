رفتار مسئولان جشن یازدهم خانه سینما غیرقانونی بود

مهدس صباغ زاده با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر درباره اختلافات اخیر خانه سینما و اتحادیه تهیه کنندگان گفت: "این اختلافات به کلیت سینما لطمه وارد می سازد و آن را زیر سئوال می برد. جنگ و جدل از زمانی آغاز شد که مسئولان برگزاری جشن با کمال بی توجهی و بدون در نظر گرفتن قوانین شش داور اتحادیه تهیه کنندگان را حذف کردند. در صورتی که هرگز حق چنین کاری را نداشتند."

کارگردان "راننده تاکسی" در ادامه تصریح کرد: "امثال آقای میرکریمی در حد و اندازه ای نیستند که بخواهند کسی مثل صباغ زاده را با 30 سال تجربه فیلمسازی حذف کنند. اصلا این کار در حیطه وظایف آنها نیست. نمی دانم چرا خانه سینما باید وارد اختلافات صنفی شود؟"

وی درباره علت انصراف خود از داوری جشن یازدهم خانه سینما گفت: "اتحادیه همیشه حامی خانه سینما و جشن خانه سینما بوده است. ولی توهین به اعضا اتحادیه آن قدر ناپسند بود که اتحادیه برای اعاده حیثیت و به نشانه اعتراض، مجبور به تحریم جشن یازدهم شد."

این فیلمساز ادامه داد: این شیوه برخورد دوستان در جشن یازدهم کلیت جشن و نحوه داوری ها را هم زیر سئوال برده است. در واقع نتیجه عملکرد کسانی که به صورت غیرقانونی اقدام به حذف داوران منتخب اتحادیه می کنند، نمی تواند چندان رنگ و بوی قانونی داشته باشد."

صباغ زاده در پایان گفت: "این اختلافات به وجود آمده ذهن فیلمساز را درگیر مسائل حاشیه ای می کند. به گونه ای که او نمی تواند تمرکز لازم را برای انجام فعالیت های سینمایی اش داشته باشد. امیدوارم این دوستان وارد جشن های آینده خانه سینما نشوند تا سینماگران بتوانند بدون تنش و درگیری ذهنی به فعالیت خود ادامه دهند."