تصویب ۱۰۹ پروژه عمرانی سرپل ذهاب برای سفر رئیس جمهور به کرمانشاه

صدرالله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۰۹ پروژه عمرانی در حوزههای مختلف در سرپل ذهاب وجود دارد که اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برای آنها مصوب شده و حدود ۵۰ درصد از این اعتبارات مصوب شده تخصیص یافته است.
وی افزود: در جلسه مربوطه تاکید بسیاری بر اجرای پروژهها داشتیم و امیدواریم با تخصیص و جذب اعتبارات هرچه سریعتر پروژهها به اتمام برسد.
فرماندار سرپل ذهاب تصریح کرد: کیفیت اجرای پروژهها بسیار مهم است و بر اجرای پروژهها نظارت دقیق و مستمر خواهد شد.
بابلی بیان کرد: برخی از ساختمانهای اداری شهرستان سرپل ذهاب در زلزله سال ۹۶ تخریب شده و اعتبار مناسبی برای بازسازی آنها در نظر گرفته نشده که پیشنهاد دادیم در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه این مورد پیگیری شود.
وی ادامه داد: انجام امورات مردم در ساختمانهای اجارهای و یا نیازمند تعمیرات به خوبی انجام نخواهد گرفت و برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم نیازمند بازسازی این ساختمانهای تخریبی و تعمیری ادارات و نهادهای دولتی شهرستان سرپل ذهاب هستیم.
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