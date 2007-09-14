گربه سیاه را شکست دادیم / العربی مانند پرسپولیس محبوب است

هادی شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد پیروزی این تیم برابر السیلیا گفت: بازی بسیار سختی را با این تیم پشت سرگذاشتیم زیرا در قطر السیلیا را به عنوان گربه سیاه العربی می شناسند و پیروزی برابراین تیم حکم انتقامی بزرگ را داشت.

وی ادامه داد: این تیم فصل پیش مانع صعود ما به دیدار فینال جام اتحادیه شد، همچنین آنها در حالیکه 2 سال پیش صعودشان به دسته دوم قطعی شده بود با کسب نتیجه تساوی برابر العربی از قهرمانی این تیم در لیگ قطر ممانعت کردند، ضمن اینکه در فصل گذشته ما 3 بار با این تیم بازی کردیم و تنها یک امتیاز از آنها گرفتیم.

مدافع تیم فوتبال العربی قطرهمچنین تاکید کرد: با تمام این اتفاقات فکر می کنم توانستیم با شکست این تیم که به تازگی به دسته اول آمده و بازیکنان بزرگی را به خدت گرفته است، گام بلندی برای رسیدن هدف اصلی مان در رقابت های امسال که همان قهرمانی است، برداریم.

شکوری در مورد وضعیت خود در تیم فوتبال العربی خاطر نشان کرد: در این تیم انتظارات از من بسیار بالاست اما توانسته ام جایگاه خوبی را بدست آورده ام، ضمن اینکه چند روز پیش و در مسابقات جام اتحادیه برابر تیم الشمال که فرانک دی بوئر کاپیتان آن بود، با گلی که در دقایق پایانی به ثمررساندم، تیم را از شکست 3 بر 2 نجات دادم تا در نهایت با پیروزی در آن دیدار به مرحله بعد صعود کنیم.

مدافع تیم فوتبال العربی قطرهمچنین اظهار داشت: در گزارشی که شبکه الکاس قطر از هفته اول لیگ قطر ارائه داد، مشخص شد که تعداد تماشاگران بازی العربی حتی بیشتر از تماشاگرانی بود که در سایر دیدارها به ورزشگاه رفته بودند و این بیانگر قدمت باشگاه العربی است. این تیم همانند محبوبیت پرسپولیس درایران، در قطر محبوب بوده و تماشاگران متعصبی دارد.

مدافع تیم ملی ایران اضافه کرد: مطمئنم مسئولیتی که به من واگذار می شود را به نحو احسن انجام می دهم ولی تازمانی که مربیان تیم ملی به من اعتماد و اطمینان پیدا نکنند و به راحتی از کنارم نگذرند، همچنان روی حرفم ایستاده ام و با احترام به مربیان در تمرینات تیم ملی شرکت نمی کنم.

شکوری در پایان در مورد وضعیت علی کریمی گفت: تیم آنها در این هفته برابر حریف خود به نتیجه مساوی رضایت داد، البته آنها هنوز به شرایط ایده آل دست پیدا نکرده اند و مطمئنا در هفته های آینده حرف های زیادی برای گفتن دارند.