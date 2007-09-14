ساماندهی اوضاع کارگران آزاد آغاز شد

مرتضی پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر آماده شدن طرح ساماندهی اوضاع کارگران آزاد گفت: این طرح با انجام مطالعه و تحقیق در زمینه سر و سامان دادن به اوضاع کارگران آزاد توسط سازمان همیاری اشتغال تهیه شده است.

وی افزود: طرح یاد شده توسط شهرداری ها و با هدف جمع آوری و ارائه خدمات عمومی به کارگران ساده روزانه در سطح شهر انجام شده است.

پرهیزکار گفت: قرار بود طبق طرح، شهرداری ها با در نظر گرفتن مکان و جای تجمع کارگران در خصوص صدور شناسنامه حرفه ای برای کارگران اقدام کنند.

رئیس سازمان همیاری اشتغال افزود: طرح ارائه شده دارای ویژگی‌های خوبی است که نیاز به توجه بیشتر از سوی شهرداری ها را می طلبد به نحوی که شهرداری ها با در نظر گرفتن یک مکان مشخص برای اجتماع کارگران، از شرکت های خصوصی نیز در این جهت یاری جویند.

پرهیزکار افزود: مردم در زمان نیاز به نیروی کار ساده باید به نحوی از قابل اطمینان بودن و صلاحیت داشتن افراد، مطمئن باشند که اجرای این طرح می‌تواند این مهم را محقق کند.

وی مانع اصلی در اجرای درست طرح را عدم وجود حمایت های لازم عنوان و تصریح کرد: در این ارتباط دولت می‌تواند با اختصاص بودجه از شهرداری‌ها حمایت کند.

رئیس سازمان همیاری اشتغال از صدور مجوز های لازم کار به عنوان حمایت های دیگر از طرح نام برد و ادامه داد: علاوه بر این موارد، با مشخص شدن مکان های حضور کارگران، تشکیل پرونده کاری برای آنها و همچنین ارائه خدمات آموزشی می‌توان در هر چه بهتر انجام شدن طرح کوشید.