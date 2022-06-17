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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۲۳:۳۵

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

تشکیل شعبه رسیدگی به جرایم آب در رامشیر/ خاطیان مجازات می‌شوند

تشکیل شعبه رسیدگی به جرایم آب در رامشیر/ خاطیان مجازات می‌شوند

رامشیر- رئیس اداره آب و فاضلاب رامشیر با تاکید بر تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم آب دراین شهرستان گفت: جرایم آب اعم از ایجاد شکستگی و… با قید فوریت رسیدگی و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

فریدون احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی افزایش دما در دو هفته گذشته مشاهده شده که تعرضاتی به خطوط آب صورت گرفته که باعث اختلال در خدمت رسانی به مردم شهرستان رامشیر به خصوص در سطح روستا شده است.

وی از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم آب در رامشیر با هماهنگی دستگاه قضائی شهرستان خبر داد و افزود: با تشکیل این شعبه رسیدگی به جرایم آب اعم از ایجاد شکستگی، برداشت غیر مجاز، دستکاری کنتور و… با قید فوریت رسیدگی و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره آب و فاضلاب رامشیر تاکید کرد: اداره آب و فاضلاب رامشیر آماده تأمین آب عشایر به طرق مختلف از جمله رساندن آب با تانکر به صورت شبانه روزی است.

وی گفت: با از پیگیری‌های آبفای خوزستان و بسیج جهاد سازندگی در اجرای پروژه‌ای بزرگ هم اکنون تصفیه خانه بزرگ بخش مشراگه شهرستان رامشیر در حال راه اندازی است.

کد مطلب 5516811

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